Vuelve LaLiga: esta plataforma da en directo el Getafe-Madrid y también la Champions League

Vuelve LaLiga tras el parón, y lo hace con la jornada 9, que deja un enfrentamiento local entre el Getafe y el Real Madrid.

La espera se ha hecho larga, pero ya está aquí: vuelve LaLiga, vuelve el fútbol de clubes tras casi dos semanas de parón por selecciones, un interludio que es habitual al principio de cada temporada, pero que no por eso deja de ser molesto para muchos aficionados.

En esta vuelta a los estadios, toca Jornada 9 de LaLiga y toca un Getafe CF - Real Madrid, derbi madrileño que se disputa hoy a las 21:00 en el Coliseum getafense.

Getafe - Real Madrid: en directo en Movistar Plus+ El Real Madrid visita a su vecino del sur de Madrid en la jornada 9, con la vuelta del fútbol tras el parón. Darte de alta por 9,99€



En este partido tiene la oportunidad el Real Madrid de mantener su buena racha reciente en LaLiga, en la que depende de sí mismo para mantener el liderato. Además, es importante volver a tener ritmo de cara a un par de meses bastante intensos, con muchos partidos ligueros y de Champions League.

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