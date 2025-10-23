Dónde ver el Genk - Betis en directo en Europa League (y también el derbi) por 10 euros

El Betis vuelve a aspirar a llegar lejos en una competición europea, la Europa League en este caso.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El Betis afronta dos meses decisivos, tratando de cerrar el pase en Europa League y con el derbi ya a la vista.

Tras una excepcional temporada pasada, el Real Betis afronta la 2025 / 2026 con la misma ilusión o incluso más. El arranque liguero ha sido bueno y con cuatro puntos en dos partidos de Europa League enfila ya el camino para la siguiente ronda, y sufriendo mucho menos que en Conference.

Hoy a las 18:45 disputa la jornada 3, un Genk - Betis que puedes ver en directo en la única plataforma que lo emite, que es Movistar Plus+, pero tenemos buenas noticias: en el plan de 9,99 euros está incluido este partido, el próximo de UEL contra el Lyon y para colmo el derbi contra el Sevilla de finales de noviembre.

Genk - Betis y más partidos, por 9,99 euros Movistar Plus+ ha incluido varios partidos del Betis en el próximo mes dentro de su plan básico de streaming. Darte de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Por si no conocías esta opción, es ideal para ver Movistar Plus+ sin tener que contratar también fibra y móvil con ellos, independientemente de la operadora que seas. Es una plataforma de streaming al estilo Netflix que incluye series, películas, documentales y mucho deporte. Un partido de LaLiga por semana, uno de Champions League –el Madrid - Juventus esta semana– y uno de Europa League, que suele ser el Betis.

Es tan fácil como darte de alta en el plan mensual por 9,99 euros, en el anual por 99,99 (ahorrando dos meses) y listo. Puedes cancelar cuando quieras porque no tiene permanencia y puedes acceder desde cualquier dispositivo: móvil, PC, Smart TV, Fire TV Stick y más ¡y desde dos pantallas a la vez!

El derbi de finales de noviembre, incluido

Aunque aún faltan varias jornadas para llegar a El Gran Derbi, que es como se llama ahora al derbi sevillano, ya se sabe que estos encuentros empiezan a calentarse bastante antes, y es mejor ir planeándolo.

Movistar Plus+ ya ha comunicado que lo selecciona como el partido includo para la jornada 14 de liga, pero antes emitirá otros encuentros de LaLiga y de Champions, uno por jornada para los usuarios de su plan "barato".

DAZN también va a por todas

Al precio de este plan de Movistar hay que sumarle una oferta que está ahora mismo disponible y que, a pesar de que no incluye fútbol de competiciones europeas, sí incluye cinco partidos de LaLiga por jornada y toda la Premier.

Hablamos de DAZN, que ha rebajado el precio del Plan Fútbol a 9,99 euros al mes si contratas el plan anual, una oferta temporal que es como para pensársela.