Adiós, mal olor en la nevera: este dispositivo barato neutraliza los aromas

El orden en la nevera garantiza la buena conservación y el aprovechamiento del espacio.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Si a veces abres el frigorífico y huele un poco raro, ese problema será cosa del pasado con este esterilizador que evita que se mezclen los aromas.

Todos hemos abierto alguna vez la puerta de la nevera y nos ha recibido una mezcla de olores que, seamos sinceros, no es precisamente agradable. Ese aroma persistente de queso, cebolla o incluso comida ligeramente pasada puede ser frustrante. Por fortuna, la tecnología ha llegado a nuestro rescate con dispositivos como el esterilizador y desodorizador de neveras EraClean, que promete dejar tu frigorífico como si oliese a nuevo.

La verdad es que la función de este pequeño dispositivo va mucho más allá de simplemente enmascarar malos olores. Su principal tarea es la purificación y la esterilización. Al liberar agentes activos de desodorización, el EraClean no solo neutraliza esos olores desagradables de raíz, sino que también degrada los residuos de pesticidas que puedan quedar en frutas y verduras. Además, su acción esterilizadora ayuda a prolongar la frescura de tus alimentos por más tiempo.

Esterilizador para frigoríficos EraClean

Y es que esta pequeña maravilla tecnológica es increíblemente asequible, lo que la convierte en una compra esencial para cualquier hogar. Puedes conseguir el esterilizador EraClean en AliExpress por apenas 15 euros. Es un precio de risa para un producto que te ofrece meses de frescura y salubridad en tu nevera, un gasto mínimo con un beneficio diario enorme.

Una de las cosas que más llaman la atención es su tamaño. Su diseño es tan compacto y discreto que no te robará el preciado espacio interior del frigorífico, y hasta viene equipado con una hebilla para que puedas colgarlo cómodamente. Es un aparato resistente, pensado para las condiciones extremas del frío, con un diseño anti-congelación y a prueba de humedad que funciona perfectamente hasta a -30 grados centígrados.

Dos modos adaptados a tus necesidades

En cuanto a su uso, la simplicidad es la clave. El EraClean opera con dos modos principales que se activan con un solo botón. Si pulsas dos veces, activas el modo de desodorización profunda, ideal para cuando necesitas una desinfección rápida. Si mantienes pulsado durante dos segundos, se activa el modo de conservación y desodorización cíclica, perfecto para el mantenimiento diario.

Este modo de conservación cíclica es particularmente eficiente. Una vez activado, el esterilizador trabaja durante periodos cortos y luego "duerme" durante 90 minutos antes de volver a empezar. Esta programación inteligente le permite alargar la vida de su batería integrada de 800mAh, logrando una autonomía asombrosa de hasta 30 días de funcionamiento con una sola carga de aproximadamente dos horas.

Por otro lado, el modo de desodorización profunda, aunque gasta más energía, es ideal para cuando has guardado pescado o alimentos con un olor muy fuerte. En este modo, el dispositivo trabaja y descansa en ciclos de 30 minutos, ofreciendo una intensa ráfaga de esterilización que puede durar unas 72 horas en total antes de necesitar recarga.

Y no te limites solo a la nevera, pues la versatilidad de este aparato es un punto a su favor. Su poder purificador lo hace útil en muchos otros espacios del hogar. Úsalo para limpiar el ambiente de olores en armarios, para desinfectar el zapatero, o incluso para neutralizar olores persistentes en el coche. Es un pequeño purificador que puedes mover por casa según lo necesites.

El esterilizador EraClean es un pequeño gran héroe doméstico que te ayuda a mantener la salubridad de tus alimentos y la frescura de tu nevera sin esfuerzo ni grandes desembolsos. Es la solución perfecta para decir adiós a los olores indeseados y a las preocupaciones por la higiene interna.

FAQ

1. ¿Qué modos de funcionamiento tiene el esterilizador?

Tiene dos modos: Desodorización profunda (doble clic) y Conservación/Desodorización cíclica (pulsación larga).

2. ¿Cuánto dura la batería en el modo de conservación diario?

En el modo cíclico, la batería incorporada de 800mAh puede durar aproximadamente 30 días con una sola carga.

3. ¿Cuál es la principal función del dispositivo más allá de eliminar olores?

Su función principal es la purificación y esterilización del aire, además de degradar residuos de pesticidas.

4. ¿Se puede usar en el congelador?

Sí, cuenta con un diseño anti-congelación que le permite funcionar a temperaturas tan bajas como -30 grados centígrados.

5. ¿Es un dispositivo solo para frigoríficos?

No, también es apto para otros espacios pequeños como zapateros, armarios, coches o para desinfectar juguetes.