Como arroz varias veces por semana: esta es la arrocera sencilla que me va a hacer la vida más fácil

Hago arroz varias veces por semana, así que todo lo que sea ahorrarme tiempo me parece una inversión que merece la pena.

Reconozco que, aunque cocino a diario, no soy ni mucho menos la persona que más esfuerzo le dedica ni el más apasionado por este mundillo. Cocino porque tengo que hacerlo para sobrevivir, y ahí si puedo ahorrarme algo de tiempo y obtener el mismo resultado, pues tanto mejor.

En este caso, el accesorio que me está convenciendo es una arrocera, pero no de las eléctricas, sino una que es más fácil si cabe: la de Lékué, que va directa al microondas y permite cocinar generosas raciones de arroz o de otros cereales, como quinoa, en apenas unos minutos. No está mal, sobre todo porque cocino arroz varias veces a la semana para combinarlo con carne, legumbres o verduras.

Son 22 euros, creo que muy bien invertidos, sobre todo porque a tenor de lo que opina la gente que la tiene, el arroz queda en buen punto, pero con mucho menos esfuerzo.

De esta marca ya tengo la vaporera y la palomitera, y estoy contento, así que ¿por qué no añadir otro? Al fin y al cabo, el arroz es un alimento sano que siempre viene bien tener en la dieta.

El funcionamiento no tiene ningún misterio, y es una de sus principales ventajas. Básicamente, se trata de un recipiente diseñado para cocinar arroz, quinoa y otros cereales en el microondas. Solo tienes que meter el arroz, añadir la cantidad de agua correspondiente según las instrucciones, y programar el microondas. En unos 12 minutos tienes el arroz listo. Ni tienes que hervir el agua antes, ni hace falta remover, ni te vas a encontrar con que el agua ha rebosado manchando todo el plato del microondas.

A nivel de diseño, Lékué vuelve a apostar por lo que mejor sabe hacer: practicidad y materiales funcionales. La base es de silicona platino y plástico resistente, pensada para aguantar las altas temperaturas del microondas sin deformarse. Tiene capacidad para un litro, lo que te da margen para preparar hasta cuatro raciones de una sentada, algo muy útil si eres de los que cocinan para varios días de una tacada. Además, el diseño del recipiente está bien pensado: la propia tapa sirve para escurrir el agua sobrante si lo necesitas.

Una de las cosas que más valoran quienes la prueban es el tema de la limpieza. A diferencia de las arroceras eléctricas convencionales, donde el arroz suele pegarse al fondo obligándote a frotar un buen rato, aquí el material antiadherente facilita mucho la tarea. Cuando terminas de comer, va directo al lavavajillas y listo para la siguiente.