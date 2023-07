Todos hablan de Barbie, pero qué pasa con los que eran de Bratz: probamos el maquillaje más 'punk' de Krash Kosmetics

Krash Kosmetics es la marca española que ha revolucionado la industria del maquillaje desde su nacimiento en el 2018 y este año ha querido hacer un homenaje a las muñecas más cañeras que revolucionaron los 2000. Si los makeup que salieron de antiguas colaboraciones de la marca, como la de la famosa drag queen Arantxa Castilla-La Mancha, te parecieron rompedores, los de Yasmin, Cloe, Sasha y Jade ya lo eran en los 2000 para la generación Millenial y solo eran unas muñecas: las Bratz. Pero, no eran como la Barbie, perfecta y rubia, sino muñecas cañeras, modernas, muy de estilo punk que, con los años, cautivaron también a la Generación Z.

Es por eso por lo que la firma creada por Álvaro Kruse ha querido lanzar una colección atrevida con Bratz y ha nacido Pretty 'n' Punk, pero, queda poco tiempo para hacerte con ella, ya que la firma anunció en redes sociales esta semana que lanzaba la última reposición de la colección. Así que, si no te quieres perder ningún producto, atento y atenta a este post donde probamos los favoritos.

Qué mejor producto para comenzar la lista de los más buscados de esta colección que la maleta con las pestañas postizas de escándalo de Yasmin. Se trata de unas perfectas y al más estilo punk, porque son extra largas y tienen hasta 25 usos. Así que, guarda bien esta maleta, porque además de que, seguro, la aceptan en compañías de vuelo low cost, las pestañas te durarán mucho tiempo.

La mirada icónica de las Bratz no está completa sin unas pestañas para una rasgada. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Pestañas postizas Krash Kosmetics Descripción: La mirada icónica de las Bratz Pack no estaría completa sin un par de pestañas acento para una mirada rasgada. En esta maleta vienen incluidas un par de pestañas postizas que tienen hasta 25 usos. Marca: Krash Kosmetics Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.95 Imagen:

Sin duda, la joya de la corona es la paleta de sombras de Yasmin. Pero, ¿por qué es especial? La respuesta es múltiple, ya que destaca desde su embalaje hasta su interior. Viene en una especie de maletín cuya asa es un collar punk con una cadena que, a su vez, también puede usarse de pulsera. Después, destaca también su pincel con dos tipos de brocha, una fina para hacer el eyeliner, y detalles más precisos, y otra para difuminar las sombras. Unas sombras que, por cierto, puedes ordenar tu en la paleta a tu gusto, según la gama de colores que quieras seguir.

La paleta Iconic Kouplez de Yasmin y su novio Eitan incluye cuatro sombras (metálica, glitter y mates) y un eyeliner acuarela que se activa con agua. Podrás crear los looks punk más glam y dignos de una Bratz.

Yasmin & Eitan Paleta de sombra de ojos. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Yasmin & Eitan Paleta de sombra de ojos Descripción: La paleta Iconic Kouplez de Yasmin y su novio Eitan incluye cuatro sombras (metálica, 'glitter' y mates) y un eyeliner acuarela que se activa con agua. Podrás crear los looks punk más glam y dignos de una Bratz Marca: Krash Kosmetics Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.95 Imagen:

Aunque, no todas las Bratz eran Yasmin, quién no recuerda a Jade y su mirada afilada que, por cierto, ahora también puedes imitar gracias al eyeliner To Die For Metal. Este pincel posee una fórmula duradera, waterproof, perfecta para el verano y la piscina, y también anti borrones. La punta de este perfilador ayuda a crear líneas finas con un toque brillante porque la pintura es metalizada, ¡lo tiene todo!

El 'eyeliner' To Die For Metalz de la colección Bratz x Krash. Primor

Por último, te encantará el pintalabios mate y brillo, dos en uno, de Cloe, porque es difícil decidirse en el día a día qué queremos en los labios. Gracias a esta nueva fórmula mate + gloss transformador, ¡podrás llevar las dos sin transferir! Se trata de un labial (o tres), ya que podrás usar la parte de color para un acabado mate a prueba de todo que no transfiere, la parte gloss para un look natural y para unos labios super jugosos. Pero, también puedes combinar ambos productos para transformar la barra de labios de mate a gloss.

Bratz x Krash Mattex Labial 2 en 1 Primor

Datos estructurados producto Nombre: pintalabios mate y brillo, dos en uno, de Cloe Descripción: Pintalabios mate y gloss de la colección de Bratz de maquillaje que ha lanzado Krash Kosmetics. Puedes usar este pintalabios de tres formas distintas, por separado o combinados. Marca: Krash Kosmetics Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.95 Imagen:

