Krash Kosmetics: el futuro del maquillaje tiene nombre y apellidos y ha nacido en España

En el pasado 2018, en España, nació la marca de cosméticos que ha revolucionado las redes sociales y la industria del maquillaje, hablamos, como no, de Krash Kosmetics. La primera razón de la revolución es que sus productos son totalmente veganos, pero, no solo por eso se han puesto en el foco, también por sus valores, sus embajadores de marca y porque sus productos parecen venir directamente del futuro. Sombras de ojos duocromáticas, eyeliners blancos que desbancan a los clásicos de color negro, gloss para los labios que voluminizan o highlighters que aportan color y no solo brillo. En cuanto a los pilares en los que se sustenta la firma española, el primero es celebrar la diversidad. Y es que, tal y como destacan desde la marca: "Queremos romper las reglas y poder expresar a través de la belleza sin importar quién seas".

El segundo pilar, sus precios inclusivos, ya que desde Krash Kosmetics quieren que sus productos estén al alcance de todos, o sea, que se cumpla la relación justa de calidad-precio. Otro de sus pilares son las redes sociales, la comunidad que se ha creado en internet es muy importante para ellos y lo demuestran con interacciones a diario con las que han conseguido romper la berrera cliente-marca. Por último, no nos podemos olvidar que su pensamiento ¡es rosa! "El rosa siempre se ha visto como un color para niñas, generalmente asociado con la debilidad. Para nosotros, es un símbolo de empoderamiento", afirman desde la marca.

Dónde encontrar sus productos

Toda la gama de productos de Krash Kosmetics, este maquillaje vegano, sin género, rompedor y sin etnia creado por el Youtuber Álvaro Kuse, está disponible en Primor. Desde nuevos lanzamientos como sus tres iluminadores en dorado, rosa y blanco (¡Karmen, Kandy y Kadiz!), que están arrasando, hasta sus productos más virales como el icónico gloss voluminizador y picante que realza tus labios o las sombras khamaleon duocromáticas para que tus ojos brillen en diferentes colores.

Los 'best-sellers' de la marca

Es muy difícil elegir entre todos sus productos, sobre todo porque muchos están respaldados por iconos drag como Arantxa Castilla-La Mancha, una de las embajadoras de la marca. Pero, desde 20deCompras hemos querido destacar nuestros tres favoritos que no dejan de arrasar en España.

¡Los tres productos favoritos de 20deCompras más vendidos! Fuente: Primor. Montaje: 20deCompras vía Canva.

¡De escándalo!

Pero, si hay algo de escándalo en esta marca es la cantidad de colores y tonos que pueden lucir nuestros ojos, gracias a las paletas de sombras de Krash Kosmetics. Nadie antes como la firma española había logrado crear una gama tan inmensa y diferente de tonos y texturas. Las combinaciones para los diferentes looks con estas sombras son ¡infinitas!

-De vuelta a las noches de fiesta de los 2000. Con esta paleta de sombras darás la bienvenida a una fiesta de graduación típica de los 2000 con lookazos de lo más sorprendentes gracias a las 12 sombras de esta paleta hiperpigmentadas con acabados mate, metálico y duocromáticos (¡con purpurina!). Veganas, hipoalergénicas, fáciles de usar, aptas para lentes de contacto, libres de fragancias y con un espejo para que sea más fácil pintarte.

12 sombras hiperpigmentadas con acabado mate, 'shimmer' y duocromático. Primor

-Todos hemos tenido un escándalo alguna vez, deja que tu maquillaje se meta en ellos. ¡Con esta paleta es hora de ser escandaloso y escandalosa! 18 tonos en acabados mate, shimmer y metálico, en tonos morados y rosados, y con más de 50 gramos en cada sombra para que te cueste tocar fondo en tus colores favoritos con el uso. Si lo combinas con unas pestañas postizas y el eyeliner del momento, seguro, arrasarás por la noche.

En tonos morados y rosados. Primor

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.