El truco de Krash Kosmetics para abrir tu mirada y lucir un maquillaje de escándalo en tu próxima boda

Maquillarse es fácil, hacerlo bien ya es otro asunto. Las que eligen hacerlo a diario para disfrutar de un efecto instantáneo buena cara, para tapar alguna ojera o granito o porque, simplemente, les hace sentir poderosas suelen tener cierta destreza con la elección de productos o el orden en el que hay que aplicarlo; pero para otras la realidad dista mucho: tienen algunas brochas de maquillaje en casa que aún no saben para qué sirven. Un error garrafal al que se suman el desconocimiento de la superposición de colores, pues de ambos depende lograr, por ejemplo, una mirada de infarto como nos ha demostrado una conocida beauty influencer en Instagram.

Tina Beauty, embajadora de Krash Kosmetics, ha compartido en la popular red social un vídeo en el que enseña en pocos pasos cómo utilizar cada brocha y color de sombras para conseguir uno de los efectos más buscados con el maquillaje: agrandar la mirada para que tus ojos se conviertan en los protagonistas del look. Nosotras no solo nos hemos aprendido cada uno de los movimientos que esta experta en make up ha mostrado a sus más de 270.000 seguidores, sino que también hemos escogido una de las paletas que más nos ha gustado de Krash, la eyEXshadow Claudia, para poder imitarla y asegurarnos que a la próxima boda a la que acudamos seremos la invitada con la mirada más impactante.

Hay colores mate, metalizados y también con mucho 'brilli brilli'. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Paleta de Sombras eyEXshadow Descripción: Paleta de sombras con 10 tonos en acabados Mate, Shimmer & Glitter Prensado fáciles de difuminar, libres de parabenos y fragancias y ‘cruelty free’. Marca: Krash Kosmetics Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.95 Imagen:

Cómo agrandar tu mirada en cuatro pasos

Después de ver el resultado del maquillaje de la influencer Tina Beauty (@ tina_beautyx) en su vídeo para Krash, no hemos podido resistir aunar los pasos a seguir para que todas aquellas que no tienen muy claro cómo aplicar bien la sombra de ojos para conseguir un resultado bonito y natural que encienda la mirada (¡en vez de bajarnos el párpado!) aprendan a hacerlo.

Para empezar, hay que entender que la elección de colores es muy importante para crear volumen en la zona en la que nosotras busquemos; en este caso, como la intención es ampliar la mirada, lo mejor es escoger un color claro (marrón en el caso de Tina) y difuminarlo por el arco del párpado con un pincel de punta redonda haciendo forma de ‘U’ para definir el contorno del ojo y generar un efecto de párpado alto. Después, y siempre con la ayuda de un pincel plano para delinear, hay que coger una sombra de ojos más oscura para marcar la línea superior de las pestañas y dar profundidad y densidad a esta zona. También es recomendable apostar por las inferiores, eso sí, a ras para evitar que los pigmentos escurran hacia la ojera y parezca que estamos más cansadas

Definido el ojo y diferenciados párpado y línea de las pestañas, toca iluminar el párpado con una sombra con brillo que hay que extender con el dedo zona interna del párpado móvil. Hacerlo de este modo nos ayudará a no ser excesivas con el glitter y también a calentar el producto para que se adhiera mejor a la zona. Por último, y para asegurar unos ojos grandes y despiertos, no hay que olvidar aplicar la máscara de pestañas que pondrá fin a este truzaco de cuatro pasos de Krash Kosmetics.

