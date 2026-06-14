Colas por el Swatch Royal Pop: si no llegaste, hay un modelo muy parecido por 14 euros

Si ya te aburren los relojes normales, este modelo viene en un formato de colgante muy curioso, y lo mejor es que es baratísimo en AliExpress.

¿Alguna vez te has fijado en cómo un pequeño accesorio puede cambiar por completo un estilo? Hace poco vimos cómo unos relojes de bolsillo causaban un revuelo impresionante en todo el mundo, con colas interminables y gente desesperada por conseguir uno. Pues bien, si te gusta esa estética vintage pero no quieres pasar por el estrés de las tiendas físicas, te traigo una alternativa estupenda.

Se trata de un reloj de bolsillo tipo colgante que es una auténtica cucada para llevar al cuello. Es redondo, tiene un toque clásico que encaja con casi cualquier ropa y, sinceramente, es de esos detalles que hacen que la gente se pare a preguntarte dónde lo has comprado.

Si te ha picado la curiosidad, debes saber que este reloj de bolsillo está disponible en AliExpress por menos de 2 euros. Es una oportunidad de oro para probar este complemento sin tener que vaciar la cartera. Y lo cierto es que no nos sorprende, porque el formato del reloj casa con todo.

Por dentro monta un movimiento de cuarzo, lo que significa que te vas a olvidar de estar dándole cuerda cada dos por tres. La ventana del dial es de vidrio y la caja es redonda, manteniendo esa esencia tradicional que tanto nos gusta de los relojes antiguos de nuestros abuelos.

Un reloj unisex, perfecto para todos

Lo mejor es que, al ser un modelo unisex, queda igual de bien con una camisa formal que con una camiseta más informal. Es un objeto muy sencillo, sin números en la pantalla, lo cual le da un aire minimalista y curioso que rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a ver.

Viene con su propia caja, así que si estás pensando en hacer un regalo, ya tienes el envoltorio resuelto. A veces, las cosas más económicas son las que más juego dan en el día a día, ¿verdad? No hace falta gastar una fortuna para marcar la diferencia.

He estado echando un ojo y, por este importe, la calidad que ofrece cumple sobradamente. Es un capricho perfecto para quienes disfrutamos de la estética retro sin tener que estar pendiente de su mantenimiento. Además, al ser estacionario, el bisel se mantiene en su sitio siempre.

Me resulta curioso cómo algo tan simple como un reloj de bolsillo puede volver a estar tan de moda. Es como recuperar una pieza de historia, pero adaptada a nuestros tiempos actuales. Eso sí, ten en cuenta que el material del dial es resina, lo que lo hace bastante ligero al llevarlo colgado.

¿Qué te parece? A mí me parece una forma estupenda de sumarse a la tendencia de los accesorios colgantes sin arruinarse. Si te decides, ya sabes dónde echarle el ojo antes de que vuele. ¡A disfrutar del estilo clásico!