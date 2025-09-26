ColaCao y Star Wars vuelven a colaborar con un envase especial que promete agotarse en supermercados

Si hay un producto clásico donde los haya en desayunos y meriendas en España, es ColaCao, que lleva décadas siendo la opción preferida en nuestro país, y además una que suele acompañar desde la infancia en adelante. No solo son conocidos por los grumos, sino también por los accesorios y regalos que suelen incluir en sus packs y envases de mayor tamaño.

Además de la Baticao y otros regalos, sus envases a veces son un objeto de colección en sí mismo, en especial las latas, que son reutilizadas durante años para otro tipo de productos, y ahora ColaCao ha vuelto a retomar la colaboración con Star Wars y ponen a la venta un envase con un Stormtrooper y Darth Vader, una lata de 800 gramos de capacidad.

ColaCao Edición Especial Star Wars Si eres coleccionista y consumidor de ColaCao, ahora venden una lata de 800g en colaboración con Star Wars. Comprar en Amazon



Está a la venta, se entiende, en distintos supermercados, aunque es verdad que en los más pequeños es posible que no llegue este gran formato, y quede más para hipermercados y grandes superficies, donde sí suelen tener una distribución más amplia los productos de terceras marcas en sus distintas variantes.

Por supuesto, una de las tiendas que tiene esta lata especial de Star Wars y ColaCao es Amazon, que vende muchísimos productos de alimentación e higiene y los envía en las condiciones habituales para esta tienda, es decir, envíos gratis en pedidos de 35 euros o más y para todos los que tengan cuenta de Amazon Prime.

Si tienes cuenta Prime puedes recibir tu compra en apenas 24 horas, y aún mejor es que tienes la opción de "Suscríbete y ahorra" que hace que obtengas un descuento al programar un envío periódico, en muchos casos el descuento se va ampliando en las sucesivas entregas, así que al final ahorras bastante si eres cliente fiel de un producto.