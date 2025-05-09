"Podría prevenir las migrañas": la Clínica Mayo avala este suplemento contra el dolor de cabeza

La coenzima Q10 es uno de los suplementos más vendidos en los últimos años.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Hay muchos suplementos que ayudan con ciertas dolencias, pero en particular uno que alivia los dolores de cabeza.

Si pasas por cualquier supermercado, las estanterías están ya llenas de todo tipo de suplementos, algunos más caros, otros más baratos y así, aunque lo realmente importante es que sean o no efectivos.

Lo importante es que su funcionamiento se encuentre respaldado por estudios científicos, y hay uno que lo tiene: la coenzima Q10, como afirma la mismísima Clínica Mayo, una de las instituciones internacionales de mayor prestigio.

Coenzima Q10 (120 cápsulas) Este suplemento es ideal para los que sufren de migrañas recurrentes.

¿Para qué sirve? Todo parece indicar que para prevenir o reducir los dolores de cabeza provocados por las migrañas, uno de los problemas de salud más molestos y temidos por millones de personas en todo el mundo.

También ayuda a reducir ciertas afecciones cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, aunque en otros aspectos sí que tiene una evidencia científica algo más débil, como por ejemplo para mejorar el rendimiento deportivo.

No faltan opciones a la hora de comprar cápsulas de Coenzima Q10, aunque la más vendida de todas está en Amazon, y es el pack de 120 cápsulas de GloryFeel, suficiente para probarla durante cuatro meses y ver qué tal funciona.

Muchos suplementos, aunque no todos sirven

Es evidente a estas alturas que la industria de los suplementos mueve mucho a nivel mundial, y es que hay todo tipo de dolencias y cada una puede tratarse de forma distinta, no solo con fármacos.

Hay que decir que en este contexto, el papel de los suplementos es más para prevenir que para curar, y sirven sobre todo para evitar la aparición de ciertas dolencias.

Eso sí, hay que ser realista al respecto de sus posibilidades y de sus opciones, y siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de nutrientes que proporcionan estos suplementos pueden obtenerse también mediante una dieta equilibrada, que es la mejor forma de evitar la aparición de ciertos problemas de salud.

En cualquier caso, si vas a tomarlos, debes siempre tomar uno que tenga evidencia y estudios científicos detrás, y en este caso los cita nada menos que al Clínica Mayo, y eso da bastante confianza a la hora de apostar por uno de ellos.