Me toca cambiar mi cepillo de dientes: en el Prime Day hay uno sónico que es candidato claro

Un cepillo de dientes sónico no tiene por qué ser caro, sobre todo cuando hay rebajas, como ahora.

Desde hace muchos años uso cepillos eléctricos, y he tenido varios, pero el último de ellos es el que más me ha durado, unos siete años. Dicho esto, ya nota algunos achaques del tiempo y, sobre todo, sé que hay otros modelos algo más completos a la venta.

Concretamente, lo compré porque venía con irrigador bucal integrado, pero eso ha supuesto un problema porque ahora el irrigador se ha roto y tengo un trasto inmenso en mi lavabo. ¿Qué voy a hacer? Comprar un cepillo de dientes eléctrico nuevo y un irrigador por separado, claro está.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Con cuatro modos de cepillado y tres intensidades, este cepillo de dientes eléctrico es uno de los mejores del mercado.

Como Amazon está en pleno Prime Day, he echado un ojo a ver qué hay entre sus ofertas, y me he topado con un cepillo de dientes top que cuesta ahora la mitad, el Philips Sonicare DiamondClean 9000, que pasa a costar solo 139 euros.

Tuve la suerte de experimentar y probar algunos cepillos sónicos de Philips hace unos años en una demo, y desde entonces tengo un buen recuerdo de su funcionamiento. Este modelo en concreto seguramente sea uno de los más avanzados en calidad-precio.

Los cepillos sónicos, la vanguardia del sector

Para entender lo que ofrece el DiamondClean 9000, primero hay que saber cómo funcionan los cepillos sónicos. Estos dispositivos no se limitan a girar o vibrar mecánicamente, sino que aprovechan la física de los fluidos y las ondas sonoras para limpiar tus dientes.

El cabezal del cepillo vibra a una velocidad de decenas de miles de movimientos por minuto, lo que genera ondas sónicas que agitan la mezcla de saliva, agua y dentífrico dentro de la boca. El resultado es una especie de “tsunami” microscópico que arrastra la placa y las bacterias incluso de los rincones más difíciles de alcanzar, como los espacios interdentales y la línea de las encías.

Este fenómeno permite una limpieza profunda sin necesidad de ejercer mucha presión, lo que protege el esmalte y las encías de posibles daños. Además, el movimiento sónico estimula las glándulas salivales, aumentando la producción de saliva y reforzando la protección natural de los dientes.

Una limpieza realmente inteligente

El DiamondClean 9000 va mucho más allá de la simple limpieza sónica. Lo que realmente lo distingue de otros cepillos eléctricos son sus funciones inteligentes, pensadas para adaptarse a las necesidades de cada usuario y ayudarle a mejorar sus hábitos de higiene bucal.

El cepillo cuenta con cuatro modos de cepillado: Limpieza, Blanqueamiento+, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad+. Cada uno de estos modos está diseñado para un propósito específico, desde una limpieza diaria básica hasta tratamientos más intensivos para eliminar manchas o cuidar encías sensibles.

Además, el usuario puede elegir entre tres intensidades de cepillado, lo que permite personalizar la experiencia según la sensibilidad de la boca o el estado de los dientes y encías.

Uno de los puntos fuertes del DiamondClean 9000 es su sistema de sensores inteligentes. El cepillo detecta automáticamente si estás ejerciendo demasiada presión al cepillarte, una de las causas más comunes de problemas en las encías.

Cuando esto ocurre, el cepillo emite una señal sonora y, si está conectado a la aplicación Sonicare, te avisa a través del móvil para que relajes la fuerza. Esta función es especialmente útil para quienes tienden a cepillarse con demasiada energía, ya que ayuda a prevenir daños en el esmalte y la retracción de las encías.

La conexión con la aplicación Sonicare es otro de los grandes aciertos del DiamondClean 9000. Al sincronizar el cepillo con el móvil, puedes acceder a un informe de progreso personalizado que te muestra cómo ha sido tu rutina de cepillado, cuánto tiempo le has dedicado a cada zona de la boca y si has aplicado demasiada presión en algún momento.

La app también te recuerda cuándo es hora de cambiar el cabezal del cepillo, algo fundamental para mantener la eficacia de la limpieza. Además, la tecnología BrushSync identifica automáticamente el tipo de cabezal que estás utilizando y ajusta el modo y la intensidad del cepillado para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, si colocas un cabezal blanqueador, el cepillo activará el modo Blanqueamiento+ para potenciar la eliminación de manchas.

La batería dura varias semanas con una sola carga, y su estuche de carga portátil permite recargarlo tanto en casa como de viaje, sin necesidad de llevar el cargador tradicional. La pantalla del mango muestra información útil, como el modo seleccionado, el nivel de batería y las notificaciones de cambio de cabezal.

El cepillo vibra cada 30 segundos para recordarte que es hora de cambiar de cuadrante de la boca, y se apaga automáticamente al completar los dos minutos recomendados de cepillado.