No es mucha rebaja, pero merece la pena si es en el Castillo de Hogwarts de Lego: llévatelo por menos de 140 euros

Los fans de Harry Potter y LEGO estáis de enhorabuena, porque uno de sus sets más populares está de oferta con un descuento muy jugoso.

La franquicia Harry Potter cuenta todavía hoy con millones de seguidores en todo el mundo que disfrutaron de los libros y las películas en su infancia, manteniendo una fuerte conexión con la saga en su vida adulta. Pues bien, para todos ellos hay excelentes noticias: LEGO ha diseñado un set que rinde un homenaje perfecto a este universo.

La empresa juguetera más grande del mundo, consciente de la popularidad de este fenómeno, lleva años produciendo sets basados en el mundo mágico. Este Castillo de Hogwarts es uno de los modelos más impresionantes y equilibrados de su catálogo, tanto por su diseño como por su tamaño final.

El castillo Hogwarts, escuela de magia y hechicería para construir con LEGO.

Este set está disponible en Amazon por un precio muy competitivo de 136 euros, y cuenta con la ventaja del envío Prime. Es una cifra muy bien medida para un producto de esta calidad, lo que lo hace accesible para todos los bolsillos y perfecto para cualquier fan.

En total, el set completo tiene 2.660 piezas, un número tan redondo como su diseño final, que destaca por su increíble fidelidad. Durante su construcción te darás cuenta de que no le falta ni un solo detalle, un logro notable considerando la escala del modelo y que solo se utilizan ladrillos LEGO.

Toda la magia de Harry Potter

Porque no solo construirás el castillo de Hogwarts, sino también parte de sus inmediaciones más icónicas. El set incluye los imponentes acantilados y el agua a sus pies, todo ello presentado sobre una robusta base de color negro que también se construye con piezas de LEGO.

El set está lleno de recreaciones de sitios emblemáticos que cualquier fan reconocerá al instante. Entre estas sorpresas se encuentran el Barco de Durmstrang, el Ford Anglia atrapado por el Sauce Boxeador, el acceso a la Cámara Secreta, y todas y cada una de las torres que componen el famoso castillo.

Es decir, el set atraerá la mirada de cualquiera que sea fan de la saga, y todo ello en unas medidas bastante contenidas. Con 35 cm de ancho, 25 cm de profundidad y una altura máxima de 21 cm, no te resultará difícil hacerle un hueco en una estantería o vitrina de exposición.

Si nunca has creado un set de LEGO, no debes temer a la cantidad de piezas, pues la caja incluye un manual paso a paso muy detallado. Además, las piezas están divididas en bolsas, simplificando el proceso de construcción para que solo tengas que ordenar y montar las de una bolsa determinada en cada fase.

Este set del castillo de Hogwarts es un regalo magnífico, no solo para los fans de Harry Potter, sino para cualquier amante de los sets de construcción. Ofrece un buen tamaño, infinidad de detalles y una pieza final inmediatamente reconocible por casi cualquier persona.

FAQ

1. ¿Cuántas piezas contiene el set de construcción del Castillo de Hogwarts? El set completo está formado por un total de 2.660 piezas, lo que ofrece un desafío de construcción detallado y gratificante.

2. ¿Qué elementos del entorno de Hogwarts se incluyen en el set? Además del castillo, el set incluye parte de las inmediaciones, como sus acantilados y el agua a sus pies, presentados sobre una base construible de color negro.

3. ¿Qué lugares y vehículos icónicos se recrean con piezas LEGO? Se incluyen recreaciones de elementos como el Barco de Durmstrang, el Ford Anglia atrapado por el Sauce Boxeador, y el acceso a la Cámara Secreta.

4. ¿Cuáles son las medidas aproximadas del set una vez que está construido? El set es de un tamaño muy manejable, con unas medidas de 35 cm de ancho, 25 cm de profundidad y una altura máxima de 21 cm.

5. ¿Qué método facilita el montaje para quienes no tienen experiencia previa con LEGO? El montaje es facilitado por un manual paso a paso muy detallado y por la división de las piezas en bolsas, lo que simplifica el proceso de construcción por fases.