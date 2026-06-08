Casi 20 años después sigue sin rival: la cocinita Duktig de IKEA es de los mejores juguetes para niños

La Duktig es uno de los juguetes infantiles más vendidos por IKEA desde que se puso a la venta.

La cocinita Duktig de IKEA es la referencia absoluta en cuanto a diseño, y en precio sigue siendo de las mejores.

Hay juguetes infantiles que prácticamente todo el mundo tiene. El tren de madera, el triángulo de Pikler y la cocinita, pero no una cualquiera, sino la de IKEA, que lleva ya dos décadas a la venta y se ha situado como uno de los juguetes más populares de la historia.

Es la cocinita Duktig, de madera, y es ideal para tener en casa porque para juego simbólico no tiene igual. Tiene estandería, microondas, fregadero –funcional incluso– y vitrocerámica a pilas. Y lo mejor es que, fuera de IKEA, no hay opciones mejores y más baratas. Son 99,99 euros si la compras nueva, que no está nada mal.

Cocinita IKEA Duktig Esta cocinita de madera es perfecta para niños de casi cuaquier edad. 99,99 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Ten en cuenta que es muy, pero que muy resistente, así que la vas a poder tener hasta que tu hijo crezca o se aburra de ella, o heredarla si piensas tener alguno más, y por el diseño minimalista encaja perfectamente en cualquier habitación infantil, o incluso si la vas a tener en el salón.

Por supuesto, suele estar a la venta en prácticamente todas las tiendas de IKEA, pero no está garantizado que vayas a encontrar stock en la tuya si vas "a ciegas", así que lo recomendable es o bien comprarla online o al menos reservarla para recoger en tienda.

Lo que hace que este juego sea tan atractivo es que intenta emular una cocina real con todo detalle. La placa de inducción tiene luces LED que se pueden encender y apagar, creando un efecto muy realista y divertido, pero sin generar calor ni riesgo de quemaduras. Los diodos luminosos funcionan con baja tensión y no calientan. Además, tiene un fregadero de plástico que se puede desmontar para facilitar la limpieza, algo que los padres agradecen muchísimo.

Por otro lado, la cocinita incluye armarios con puertas y cajones para que los niños puedan guardar sus utensilios, ingredientes y accesorios, fomentando la organización y el orden. IKEA vende por separado toda una gama de accesorios DUKTIG que encajan a la perfección: sartenes, cazos, utensilios de cocina, platos y comida de juguete, así como una batería de cocina real de acero inoxidable para que se sientan como auténticos chefs.