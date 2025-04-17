Lidl compite en el mercado de las 'smart home' con este dispositivo de menos de 10 euros muy útil para tu hogar

Los enchufes inteligentes son unos de los 'gadgets' más sencillos para apostar por una casa inteligente y empezar a domotizarla.

Lo que parecía ciencia ficción en los años 80, hoy es parte de nuestra rutina. La tecnología inteligente ha transformado los hogares, haciendo que la automatización y el ahorro energético sean accesibles con simples gestos. Entre las opciones más prácticas y económicas para dar el salto a la domótica está el enchufe inteligente con detector de movimiento de Lidl.

Este pequeño dispositivo no solo enciende luces o electrodomésticos al detectar presencia, sino que también optimiza el consumo eléctrico, ayudando a reducir la factura de la luz sin sacrificar comodidad. Un paso sencillo hacia un hogar más eficiente, seguro y, sobre todo, inteligente.

Enchufe inteligente Lidl Con detección de movimiento y de fácil instalación. Lo mejor de todo es que es muy barato.

Este tipo de smart plugs con sensores de movimiento son muy útiles en espacios de paso como pasillos, escaleras o garajes, donde una luz que se encienda automáticamente al detectar movimiento aporta comodidad y seguridad, aunque también son estupendo para exteriores o allá donde se necesite iluminación temporal.

Un enchufe adaptador con detector de movimiento



Este enchufe es ideal para conectar iluminación de corta duración, por ejemplo, en el pasillo o la escalera. | Lidl

El enchufe adaptador con detector de movimiento inalámbrico disponible en Lidl es una solución asequible para quienes buscan incorporar domótica en sus hogares. Su sistema de radiofrecuencia permite que el enchufe se active automáticamente cuando el sensor detecta movimiento en su radio de acción, evitando la necesidad de encender manualmente luces o dispositivos.

Este adaptador cuenta con modos seleccionables de funcionamiento, lo que permite personalizar su uso según la necesidad. Se puede configurar para que funcione solo de noche, solo de día o en ambos momentos. Además, su alcance de hasta 7 metros y un ángulo de detección de 110° lo hace ideal para espacios como pasillos o escaleras.

Otro punto a destacar es su facilidad de uso e instalación, ya que funciona con pilas y puede montarse en la pared con el material incluido, lo que permite colocarlo en el punto más adecuado. Además, el enchufe es compatible con una carga de hasta 3.680 W, por lo que puede utilizarse con una amplia variedad de dispositivos eléctricos sin problemas.

La domótica accesible está en auge



La creciente tendencia hacia los hogares inteligentes ha demostrado que incluso los dispositivos más simples pueden hacer una gran diferencia en la comodidad y la eficiencia energética de una casa. Un enchufe con detector de movimiento no solo facilita el uso de dispositivos eléctricos, sino que también ayuda a evitar gastos innecesarios en electricidad.

También puede ser una buena alternativa para mejorar la seguridad en el hogar, ya que permite que ciertas luces se activen automáticamente cuando alguien entra en una habitación o en un área determinada. Esto es útil tanto en interiores como en exteriores, proporcionando un sistema de iluminación sin necesidad de interruptores tradicionales.

Por eso, si buscas una forma sencilla y asequible de modernizar tu hogar, el enchufe adaptador con detector de movimiento inalámbrico de Lidl es una buena forma de empezar a domotizar tu hogar por muy poco, ayudando a mejorar la comodidad y optimizar el uso de la electricidad de manera inteligente.