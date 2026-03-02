El calor va a empezar, y las piscinas aún son baratas: esta no cuesta ni 70 euros

Si tienes sitio para poner una piscina, es recomendable que vayas pensando en comprar una antes de que se disparen los precios.

Todos los años, como un reloj suizo, pasa exactamente lo mismo. En cuanto los primeros rayos de sol empiezan a calentar de verdad y nos quitamos la chaqueta, nos entra la prisa. Es entonces cuando los aires acondicionados duplican su precio mágicamente, las listas de espera de los instaladores se alargan hasta el infinito y, si tienes un trozo de jardín o patio, las piscinas desmontables vuelan de las estanterías de las tiendas.

Hombre precavido vale por dos, dicen los clásicos, así que si tienes sitio en casa y sabes que en julio vas a estar maldiciendo el calor, la jugada más inteligente que puedes hacer es adelantarte a la temporada y empezar a mirar ya. Por suerte, el mercado actual nos ofrece soluciones que hace años serían impensables por su relación calidad-precio.

Ya no hace falta meterse en obras ni gastarse una fortuna para tener un buen chapuzón asegurado. De hecho, hay modelos desmontables increíblemente baratos que dan un apaño espectacular. Sin ir más lejos, he fichado la Intex Small Frame, una piscina de unos respetables tres metros de largo que, agárrate, se te queda en unos ridículos 70 euros si aplicas el código CDES09.

Intex Small Frame Esta piscina desmontable con estructura tubular es ideal para aprovechar tu jardín y aliviar un poco el calor que de la primavera y el verano. 70€ en AliExpress 111€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Es una ganga absoluta y tiene la enorme ventaja de que, cuando llegue septiembre y empiece a refrescar, la desmontas, la doblas y la guardas en el trastero o en el garaje hasta el año que viene, sin que te ocupe el jardín durante el invierno.

Nno es una piscina hinchable de esas que se pinchan al primer roce y se deforman cuando las llenas. Pertenece a la gama Small Frame, lo que significa que tiene una estructura tubular sólida. Su esqueleto está formado por barras de acero entrelazadas, tratadas con un recubrimiento de pintura para evitar el óxido.

Esto le da una estabilidad brutal, permitiendo que varios adultos se apoyen en los bordes sin que la piscina ceda o amenace con desbordarse.

En cuanto a medidas, es un formato rectangular que aprovecha el espacio bien: 3 metros de largo por 2 de ancho, con una altura de 75 centímetros. Es lo suficientemente larga para que los niños puedan jugar a sus anchas e incluso bucear un poco, y lo bastante profunda –alberga algo más de 3.800 litros de agua– para que un adulto se siente en el fondo y el agua le llegue por encima de la cintura.

La lona es otro de sus puntos fuertes. Intex utiliza lo que ellos llaman tecnología Super-Tough: un revestimiento tricapa que intercala una malla de poliéster ultra resistente entre dos capas gruesas de PVC. El resultado es un material que aguanta estoicamente los tirones, la presión del agua y los posibles pinchazos accidentales.

El montaje es otro de los motivos por los que esta piscina triunfa. Intex promete que la tienes lista para empezar a llenar de agua en unos 30 minutos.

No necesitas herramientas, ni tornillos, ni ser un experto en bricolaje; las barras encajan unas con otras mediante un sistema de uniones. Además, aunque este modelo en concreto viene sin depuradora para abaratar el coste inicial, la lona ya cuenta con las conexiones de 32 mm preparadas por si decides instalarle un sistema de filtrado más adelante, lo cual es muy recomendable para no tener que vaciarla a menudo.