El calendario que no tendrás que renovar cada año es una figura irresistible para fans de El Señor de los Anillos

ste calendario escritorio El Señor de los Anillos está formado por unos cubos con los números y unas barritas con los meses.

¿Nunca sabes en qué día estás? Con este calendario no tendrás que pasar páginas: deja que un Nazgûl te señale la fecha.

El cine no solo vive en las salas: algunas historias se filtran en el día a día hasta convertirse en lenguaje común. Citas, chistes, guiños en series y videojuegos, pósters en habitaciones adolescentes que crecen y siguen ahí. Cuando eso ocurre, lo que compras no es solo un objeto: es una pequeña llave a un mundo compartido.

Con El Señor de los Anillos pasó exactamente eso. La trilogía de Peter Jackson tomó a Tolkien con una seriedad casi artesanal y, desde entonces, su huella se nota en los estantes, en los maratones de fin de semana y en una industria del coleccionismo que no se agota. Los fans han ido sumando piezas que, más que "cosas", son recuerdos sólidos.

Hoy toca una de esas piezas curiosas: un calendario, sí, pero no de pared ni de páginas que caducan. Es un calendario perpetuo inspirado en el Rey Brujo de Angmar, pensado para marcar la fecha con un gesto mínimo y, de paso, vestir el escritorio con un trocito de Tierra Media. Puede ser tuyo por 27,99 euros en Amazon.

Tendrás que ir cambiando este calendario según el día y el mes del año en el que te encuentres eliminando la necesidad de cambiar de calendario cada año. Grupo Erik

Un calendario que no caduca

La gracia de un calendario perpetuo es que no se termina en diciembre. No hay hojas que arrancar ni un "ya compraré otro". Funciona con bloques en forma de cubo o prisma que muestran días y meses; mueves una pieza y la fecha queda actualizada. Sencillo, mecánico y con ese encanto de objeto que se usa con la mano.

Este formato, además, aguanta el paso del tiempo mejor que el papel. Si un día te olvidas de cambiarlo, no pasa nada; al volver, sigues el juego. La lectura es clara y el conjunto queda como un pequeño diorama funcional en la mesa.

Un detalle práctico: los meses están impresos en inglés. No complica su uso (March u October se entienden de un vistazo), pero conviene saberlo para los más tiquismiquis con el idioma.

El Rey Brujo en tu escritorio

Aquí el reclamo es evidente: el Rey Brujo de Angmar, el espectro más temido al servicio de Sauron, preside la pieza. La postura remite a su aparición en La Comunidad del Anillo, en la Cima de los Vientos: espada negra alzada a dos manos, capucha cerrada como un vacío, esa presencia que cualquier fan reconoce al instante.

La base es un pequeño promontorio rocoso donde se alojan las piezas de la fecha; arriba, la figura. El conjunto mide unos 23 centímetros, lo suficiente para destacar sin estorbar y para que la mesa gane algo de "escena" sin saturarse.

Está elaborado en resina y pintado a mano, de modo que, incluso si lo del calendario te da igual, te queda una figura resultona para la colección. Y si te interesa lo útil y lo bonito a la vez, aquí se juntan las dos cosas: una forma rápida de saber en qué día vives y un guiño elegante a tu saga favorita por 27,99 euros en Amazon.