Mi calendario de Adviento favorito tiene forma de tren y regala material de papelería (¡incluido boli borrable exclusivo!)

El calendario de Adviento es una de las tradiciones previas a la Navidad.

No hay Halloween que pueda esconder mis ganas de Navidad. Y es que, aunque aún tenemos por delante esta festividad "de miedo", yo estoy pensando en diciembre (y los supermercados vendiendo ya los turrones, también). Lo hago por previsora, para poder tener stock de todos los regalos y para que sus Majestades de Oriente no me pillen por sorpresa. También porque me encanta esta época del año.

Así que, como cabía esperar, ya he elegido los calendarios de Adviento que amenizarán la espera hasta que comience, de forma oficial, este periodo mágico. Los de chocolate me recuerdan a mi infancia, pero los beauty son mis favoritos, ya que me dan una excusa para cuidarme.

Sin embargo, este año, el ganador no es ni de belleza ni de chocolate. Mi favorito es el Dream Express, la propuesta de Legami que tiene un packaging increíble de forma de tren y en su interior guarda miles de sorpresas de papelería.

Este Calendario de Adviento no puede ser más ideal. Legami

Y es que no hay nada más emblemático de la Navidad que el tren que recorre los paisajes nevados para llenarnos de obsequios y llevarnos hasta el corazón de esta época. Esto es, precisamente, lo que recrea el calendario de Adviento de la marca italiana a través de un tren con un maquinista muy especial y unos viajeros sacados de los cuentos de invierno.

Claro que, el verdadero regalo está en su interior: detrás de cada una de las 24 puertas encontramos objetos de papelería que no pueden ser más ideales. Incluso incluye un bolígrafo borrable, un producto que está causando furor, pero, en este caso, de edición limitada.

Así, este calendario de Adviento además de ser perfecto por lo que esconde, es ideal como objeto decorativo de la época más mágica del año. Además, a diferencia de otras propuestas no comestibles, es bastante asequible.