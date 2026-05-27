Bugaboo tiene pocas ofertas, pero ahora sí: -20% en uno de sus carritos más buscados

Cuando llega un bebé a casa, lo primero que aprendes es que el mundo se mueve a un ritmo distinto. De repente, tus prioridades cambian y la calidad de tus paseos se vuelve fundamental para sobrevivir a esos primeros meses de caos y mucha felicidad. Por eso, elegir el carrito adecuado no es un capricho, es prácticamente una misión de supervivencia.

El Bugaboo Fox Cub ha estado dando mucho de qué hablar entre los padres que buscan algo robusto pero que no pese una tonelada. Es ese compañero fiel que aguanta el trote diario, ya sea por el parque, las aceras irregulares de tu barrio o ese camino de tierra que tanto te gusta para desconectar.

Ahora mismo es posible hacerte con este modelo por 663 euros en Amazon, lo cual es una oportunidad estupenda si consideramos que tiene aplicado un descuento del 20%. Teniendo en cuenta lo que suelen durar estos productos, es una inversión que vas a amortizar desde el primer día de uso.

Lo que más me gusta de este diseño es lo ligero que resulta a pesar de ser un todoterreno. El capazo pesa menos de 10 kg, así que no vas a terminar con la espalda destrozada cada vez que tengas que meterlo en el coche. Se pliega de una manera que te facilita la vida cuando tienes mil cosas en la cabeza.

Amplio capazo y capota

Además, el espacio interior es una pasada. El capazo es amplio y la capota es enorme, algo que se agradece mucho esos días de sol intenso donde quieres proteger al peque sin agobiarlo. La ventanita ventilada es el detalle definitivo para que circule el aire y tu bebé esté siempre fresco.

Por otro lado, hablemos de los materiales, que aquí es donde muchos carritos fallan. Los tejidos de este modelo son resistentes, suaves al tacto y, lo mejor de todo, repelentes al agua. Si se mancha, que se manchará, puedes lavarlos sin miedo a que el carrito pierda su esencia o se vea viejo a los dos días.

La capacidad de adaptación es otro punto a favor. Puedes ponerle accesorios de todo tipo, desde portavasos para tu café mañanero hasta soportes para el móvil o sillas de coche. Es un sistema modular que crece contigo y te permite ir añadiendo piezas según lo que necesites en cada etapa de crecimiento.

Al final, lo que buscas es paz mental. Quieres salir de casa sabiendo que el carrito va a responder, que el peque va a estar cómodo y que tú no vas a pelearte con las ruedas en cada esquina. La tranquilidad de tener un carrito fiable es, sencillamente, impagable.

Si estás preparando la llegada de tu bebé o simplemente necesitas renovar tu transporte actual, este Bugaboo es una opción más que sólida. Es funcional, está diseñado pensando en el día a día y, con este precio, es difícil encontrar algo que dé mejor resultado a largo plazo. ¡A disfrutar de los paseos!