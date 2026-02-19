Las bolsas de vacío son indispensables para el orden y en este 'pack' la unidad te sale a menos de 1 euro

Todavía nos quedan unas semanas para hacer el cambio de armario y no sé tú, pero yo estoy deseando dejar atrás abrigos y botines para sacar a relucir las primeras compras primaverales que ya ha hecho. ¡Si hasta ya sé cuál va a ser uno de mis bañadores favoritos de la temporada!

Sin embargo, hay que tener todo preparado para cuando toque reordenar nuestro vestidor. Y yo, sin duda, sé quiénes van a ser mis aliadas para ganar espacio en el armario: las bolsas de vacío que reducen el tamaño de lo que guardamos en su interior. Ahora, Amazon tiene en oferta un pack de 16 bolsas de 4 tamaños diferentes que tiene un precio de menos de 15 euros, es decir, la unidad te sale a menos de 1 euro.

Este 'pack' incluye 16 bolsas y la bomba de vacío. Amazon

En este caso, la compra incluye 16 bolsas de tamaño extragrande, largo, mediano y pequeño, además de la bomba para hacer el vacío. Son muy útiles para guardar hasta el año que viene jerséis, que suelen tener un volumen considerable, o mantas si también vas a hacer el cambio de textiles en casa.

Si tienes que bajar algo al trastero, también son una buena opción para reducir el tamaño. Y, sin duda, a mí me encantan para los viajes, ya que son el truco perfecto para aumentar el espacio en la maleta. Además, si no disponemos de la bomba para el vacío, basta con poner un secador al revés en el orificio del aire y hará el mismo efecto. Si estás en casa, el aspirador también puede ser un gran aliado.

Las bolsas de este kit están fabricadas con plástico resistente para evitar roturas durante su almacenamiento. Todas ellas ofrecen ahorro de hasta 80% de espacio.

Se trata de una buena compra como así lo aseguran las más de 23.000 opiniones que tiene en las plataformas. Allí destacan su capacidad y resistencia, así como el ahorro de espacio que, al final, es el objetivo que estamos buscando.