Este bolígrafo no es para escribir, pero lo vas a querer llevar siempre encima: así elimina las manchas al momento

Este sistema es muy fácil de usar, no requiere agua para su funcionamiento y lo admiten la mayoría de tejidos.

Hacer la colada no es solo meter la ropa a la lavadora y programar el ciclo. Además de separar las prendas por colores, tener en cuenta los tejidos especiales y aplicar los trucos para que las prendas salgan perfectas, tenemos que verificar que no haya ninguna mancha que haya que tratar previamente. Las de grasa, aceite, sangre o vino son las más difíciles de quitar... pero no es imposible.

Claro que, una rápida actuación en el momento de mancharnos es el mejor truco para evitar que esta se adhiera, pero no siempre es posible hacerlo... o sí. Siempre que la mancha no sea muy grande podemos echar mano de un removedor instantáneo que la elimina o, al menos, minimiza su apariencia.

Este quitamanchas tiene formato de bolígrafo. Amazon

Opciones como las de Tide To Go permiten quitar la mancha de forma sencilla justo en el momento en el que te la haces. Esto es posible por su formato práctico que podemos llevar siempre encima. De hecho, parece un bolígrafo, solo que, en vez de escribir, aplica un líquido quitamanchas muy eficaz.

En Amazon, se puede comprar una sola unidad o un pack tres, lo que supone un gran ahorro y evita el quedarnos sin limpiamanchas cuando más lo necesitamos.

Adiós a las manchas

Este práctico producto se convierte en el compañero perfecto que debemos llevar siempre encima en comidas, fiestas y demás eventos en los que una mancha de café o de comida puede arruinar tu ropa. Además, aunque no la elimine al 100%, el tratarla desde el inicio evita que se reseque, que se adhiera a la prenda y que, por tanto, sea más difícil deshacernos de ella con cualquier tratamiento posterior.

Los que ya lo han probado y valorado en Amazon, donde tiene más de 7.600 opiniones y 4,4 estrellas doradas, coinciden en su facilidad de uso, en la rapidez de sus resultados y en lo adecuado que es su formato portátil.

A mí me gusta porque no necesita agua para eliminar las manchas y, aunque puede dejar un pequeño cerco hasta que se seca, es más preciso con la suciedad. Tampoco tiene olor, pero es recomendable no usarlo con las prendas más delicadas para evitar dañar las fibras.