El Black Friday de Garmin: casi todos los Fenix están rebajados, y no vienen solos

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Amazon está liquidando 'stock' de relojes Garmin, y entre ellos están casi todos los Fenix.

Cuando llega el Black Friday, hay unos pocos productos que mucha gente revisa por si han bajado de precio. Están los iPhone junto con algunos productos de Apple, televisores OLED y, cómo no, los relojes deportivos de Garmin.

Son los más demandados con diferencia, sobre todo los Fenix, los de gama alta, que son bastante caros habitualmente; eso hace que cualquier rebaja sea muy agradecida por sus potenciales compradores, y tengo que decir que suelen bajar de precio en el Viernes Negro y días aledaños.

En 2025 no ha habido sorpresa: sí, hay ofertas en los Garmin Fenix, Garmin Venu y otros modelos que merecen bastante la pena. Yo mismo he picado y comprado el Fenix 8 ahorrando un buen pico, y no he sido el único.

Lo bueno es que Amazon amplía el plazo de devolución hasta febrero, así que tienes bastante margen para probar tu compra y decidir si te la quedas o no, algo importante porque hablamos de varios cientos de euros de inversión.

El envío, como siempre en el caso de Amazon, es gratis, aunque si además tienes cuenta Prime te llegan en apenas 24 horas.

Los Fenix vuelven a ser protagonistas



No es casualidad que cada vez que bajan de precio se agoten, y de hecho no es descartable que a lo largo del día alguno de los Garmin Fenix que Amazon ha rebajado se agote.

Por ejemplo, el Fenix 8 de 47mm baja a 705 euros, que es un descuento de prácticamente 200 euros con respecto a su coste original.

Dicho esto, hay modelos de años anteriores mucho más baratos, sobre todo uno: el Fenix 7 Pro Solar, que es muy buen reloj y cuesta "solo" 440 euros.

El Fenix 8 tiene altavoz y micrófono para llamadas y pantalla AMOLED, sus dos principales novedades con respecto a generaciones anteriores.

Garmin Fenix 8 Garmin / Perplexity AI

Otros modelos más asequibles desde 129 euros

Dicho esto, no todo el mundo puede permitirse ni quiere pagar más de 400 euros por un reloj deportivo, y para ellos sí que hay modelos 'low cost' con GPS que dan la talla.

El más barato de todos es el Garmin Forerunner 55 euros, que por 129 euros tiene todo lo necesario para el 'running' y el ciclismo, entre otros deportes.

Entre medias, están los Garmin Vivoactive 5, con un enfoque mucho más de reloj inteligente, pero también a buen precio.