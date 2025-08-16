Esta bicicleta eléctrica cuesta la mitad de lo normal y llega a 100 km de batería

Las bicicletas eléctricas son ya habituales tanto en ciudades como fuera de ellas.

Hoy cuesta encontrar una ciudad, un pueblo o incluso un camino rural donde no veas bicicletas eléctricas rodando a todas horas. Aquello de que eran un capricho caro y difícil de encontrar es ya historia: las e-bikes han cambiado la forma en la que mucha gente se mueve, sobre todo porque no es ya difícil encontrar una que tenga un precio realmente competitivo.

Lo ves en cada cruce: desde repartidores hasta esas personas que han decidido dejar el coche en casa porque ir al trabajo, a clase o simplemente a por el pan es ahora más rápido y menos sudoroso. En este contexto, hay que tener en cuenta que un modelo barato de Decathlon o de Cecotec puede salirte por unos 700-800 euros, pero hay una alternativa mucho más barata en AliExpress.

Es la bicicleta MileTrail, que no llega a 500 euros y presume de una batería de gran capacidad, capaz de llegar a 100 km de autonomía en modo pedaleo asistido, que no está nada pero que nada mal.

No viene de China, sino que ya está dentro de las fronteras de la Unión Europea, así que no habrá problemas de demoras inesperadas ni recargos sorpresa en aduanas, y bien merece la pena teniendo en cuenta que su precio es mucho mejor que cualquier modelo que puedas encontrar a día de hoy en otras tiendas.

Hasta 25 km/h puedes ir sin apenas esfuerzo

De entrada, la MileTrail tira de manual: te subes, pedaleas y notes desde el primer instante ese “empujón” que hace que cualquier subida, semáforo o arrancada pesada parezcan cosa de niños. El secreto de esa sensación está en su motor eléctrico de 250 W, que es el máximo legal para circular como e-bike en vías públicas sin carnet ni restricciones.

Ese motor es justo el punto intermedio perfecto: ni demasiado suave, como para que apenas notes la diferencia con una bici tradicional, ni tan potente que asuste o acabe con la batería en dos salidas. Lo bueno es que ayuda cuando más lo necesitas —arranques, subidas o mantener el ritmo en pistas largas—, pero también te deja disfrutar del pedaleo.

Aquí la clave está en el equilibrio entre autonomía y potencia. ¿Te preocupa quedarte tirado? Olvídate, la batería de 36 V y 13 Ah aguanta sesiones largas, trayectos diarios al trabajo o escapadas de fin de semana sin dramas. Según el ritmo y el modo de asistencia que uses, puedes recorrer muchas decenas de kilómetros con una sola carga, suficiente para ir al trabajo, hacer recados y aún tener batería más que de sobra.

Y cuando toque cargar, nada de complicaciones: la batería se saca y se enchufa igual que un portátil. Si tienes garaje, genial, pero puedes subirla a casa o a la oficina sin tener que cargar la bici entera a hombros.

El límite de velocidad asistida es de 25 km/h, que puede que a algunos les suene poco, pero en ciudad y caminos es más que suficiente para llegar rápido a cualquier sitio y no jugártela en cada cruce. A partir de ahí, puedes seguir pedaleando como si nada, pero ya sin ayuda del motor. Es un ritmo saludable, seguro y que cumple la normativa a rajatabla, así que cero sustos con controles ni líos de seguro.

De montaña, pero ideal también en ciudad

La MileTrail promete también comodidad en cualquier terreno gracias a la suspensión delantera, un auténtico salvavidas para quienes alternan asfalto con caminos de tierra, senderos o simplemente quieren olvidarse de los baches y bordillos urbanos.

La suspensión básica de este estilo absorbe golpes y vibraciones, lo suficiente como para que no sea un auténtico sufrimiento rodar con ella, algo que tristemente es habitual en otros modelos.

Otro punto importante para quienes no quieren quedarse encallados en una cuesta o necesitan subir o bajar marchas según el terreno es el cambio de 7 velocidades. No es un rango infinito, pero es más que suficiente para la mayoría de rutas urbanas y de montaña ligera.

Cambiar de marcha sigue siendo tan sencillo como siempre: subes piñones cuando la cosa se pone cuesta arriba, bajas cuando quieres ir rápido, y el motor eléctrico hace el resto para que el esfuerzo sea siempre el mínimo imprescindible.