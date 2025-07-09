Más de 300.000 comentarios en Amazon: esta báscula inteligente es lo más vendido del Prime Day

La báscula inteligente de Renpho es desde hace muchos años la más vendida en Amazon.

De todos los productos rebajados por el Prime Day, hay uno que acumula más comentarios que ningún otro.

Hay quien todavía piensa que subirse a la báscula y ver un número más alto que la semana anterior es motivo de alarma, pero la realidad es que el peso por sí solo cuenta solo una parte de la historia. Aumentar de peso no siempre es malo: puede ser que hayas ganado músculo, que tu porcentaje de grasa haya bajado o que simplemente estés más hidratado.

Por eso, cada vez más gente busca básculas inteligentes que vayan mucho más allá del peso y permitan entender realmente cómo está evolucionando el cuerpo. Y ahí es donde mucha gente mira en Amazon y acaba comprando el modelo más vendido, de Renpho, que es bastante barato y lleva ya más de 300.000 ventas.

Báscula inteligente Renpho Esta báscula mide 13 parámetros distinto, tiene aplicación propia y se conecta a apps de terceros.

Se ha convertido en todo un fenómeno, porque te da información precisa y fácil de interpretar sobre lo que de verdad importa, pero sobre todo porque ha alcanzado la masa crítica de reseñas que hace que la gente, cuando ve su popularidad, no se lo piense y vaya a por ella.

Ahora está rebajada a 26 euros, convirtiéndose en el top ventas del Prime Day casi seguro, como suele ser habitual en los últimos años.

Desglosa tu peso en todo lo que debes saber

La Renpho es una de esas básculas que han dado el salto de accesorio curioso a imprescindible en muchas casas. No solo te dice cuánto pesas, sino que desglosa el resultado en hasta 13 métricas distintas que ayudan a ver el progreso desde todos los ángulos. Entre los datos que mide están el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular, el índice de masa corporal (IMC), el porcentaje de agua, la masa ósea, la grasa visceral, la tasa metabólica basal y hasta la edad metabólica estimada.

Todo esto se traduce en una radiografía bastante completa de tu estado físico, ideal para quienes entrenan, hacen dieta o simplemente quieren llevar un control más realista de su salud.

La clave del éxito de la Renpho está en su facilidad de uso y en la precisión de sus mediciones. Basta con subirte descalzo a la báscula y, en cuestión de segundos, tienes todos los datos sincronizados en la app del móvil. La conexión Bluetooth es rápida y estable, y la aplicación —disponible tanto para Android como para iOS— permite llevar un seguimiento diario, semanal o mensual de cada parámetro.

Así puedes ver de un vistazo si el peso que has ganado es músculo o grasa, si te estás hidratando bien o si tu metabolismo está mejorando. Y si eres de los que se motivan viendo gráficas, aquí tienes para aburrir: la app muestra la evolución de cada métrica con gráficos claros y comparativas con días anteriores.

Una báscula para toda la familia

Uno de los puntos fuertes es la posibilidad de crear varios perfiles de usuario, así que toda la familia puede usar la misma báscula y llevar su propio control. Incluso puedes añadir un modo para bebés o mascotas, por si quieres saber cómo evoluciona el peso del más pequeño de la casa o de tu perro.

La Renpho ES-28ML se integra con otras apps de salud como Google Fit, Apple Health, Fitbit o Samsung Health, lo que facilita tener todos los datos centralizados y comparar la información con la actividad física registrada por otros dispositivos.

El sistema de medición se basa en el análisis de bioimpedancia, una tecnología que envía una pequeña corriente eléctrica indolora a través del cuerpo para estimar la composición corporal. Es un método fiable para el uso doméstico y, aunque no sustituye a una medición profesional, da una referencia muy útil para el día a día. Además, la báscula soporta hasta 180 kilos y detecta automáticamente al usuario si hay varios perfiles registrados, lo que agiliza todavía más el proceso.

La experiencia de usuario es otro de sus puntos fuertes. La app está traducida al español, es intuitiva y permite fijar objetivos personalizados, recibir recordatorios para pesarse y compartir los progresos con amigos o el entrenador personal. Incluso puedes exportar los datos en formato Excel si eres de los que les gusta analizarlo todo al detalle. Y si te preocupa la privacidad, la información se almacena de forma segura y solo tú decides con quién compartirla.