Lidl tiene la barbacoa definitiva: plegable y apta incluso para terrazas pequeñas

La llegada de la primavera siempre nos anima, ¿verdad? Nos encanta por todas las oportunidades que ofrece para organizar actividades al aire libre y disfrutar del clima cálido. Y aquí en España, especialmente cerca de Madrid y Barcelona, la búsqueda de planes al aire libre ha aumentado notablemente. La Sierra de Guadarrama, por ejemplo, ofrece un escenario perfecto para aventuras en la naturaleza.

Una de las búsquedas más populares en Google en estos días son los lugares para hacer excursiones cerca de estas ciudades, y no nos sorprende. ¿Qué mejor manera de aprovechar el buen tiempo que con un picnic en la naturaleza? Además, se ha notado un incremento en las consultas sobre merenderos que ofrecen barbacoas gratuitas. ¿Hay algo más delicioso que una barbacoa al aire libre?

La barbacoa que no necesita instalación

Claro que no hace falta salir de casa para poder disfrutar de este plan, tengamos o no jardín. Además de los populares modelos sin humo, que permiten preparar este banquete en el interior de casa, hay otras opciones que están causando sensación y que te van a encantar. Las barbacoas plegables, como la de Lidl, son una de ellas y es la solución para quienes no tienen un gran jardín o no disponen de mucho espacio exterior. Una de las ventajas de estos modelos es que no requieren una instalación costosa ni obras. Y, lo mejor de todo, es que podremos guardarlas tras cada uso.

Pero, junto a todas estas prestaciones, la barbacoa de Lidl nos ha gustado aún más por otro motivo… ¡su precio! La barbacoa de carbón plegable, a la venta en el catálogo del ecommerce, cuesta menos de 25 euros. Su tamaño compacto y su fácil almacenaje también nos hacen decantarnos por ella, eso sí, sin tardar mucho para que, como ocurre con otros productos de la firma, no se agote el stock.

La barbacoa plegable de Lidl tiene un tamaño compacto. Lidl

Este modelo funciona con carbón especial para barbacoa que prenderá rápidamente gracias al diseño de cubeta de este modelo. De hecho, sus aberturas de ventilación potencian la fogata evitando la formación de humo. Gracias a ello y a la parrilla, podremos degustar en casa carnes, asados, verduras y otros alimentos con el auténtico sabor a barbacoa.

Al ser plegable, sus piezas se montan y desmontan rápidamente, tanto para poder usarla en cuestión de segundos, como para limpiarla o almacenarla, guardando cada parte dentro de las otras de forma compacta. La única pega que encontramos en este modelo es que su tamaño no es apto para preparar comida para un gran grupo de personas.

