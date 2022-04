La barbacoa sin humo ni olor existe y es la solución perfecta para los que no tienen terraza ni jardín

La primavera da pistoletazo de salida (y la excusa perfecta) a disfrutar de las jornadas al aire libre. Ya sea aumentando nuestras salidas lejos de la ciudad para tener contacto con la naturaleza o trasladando nuestra vida a las terrazas, balcones o jardines. Estos espacios se convierten en los favoritos de muchos para disfrutar de comidas al sol o de cenas que se alargan (¡y que terminan con unas partidas a juegos de mesa!) Estos encuentros culinarios son el mejor pretexto para organizar con cierta frecuencia una barbacoa, puesto que existen soluciones para todos los espacios. Pero, ¿qué ocurre si no tenemos zonas exteriores en nuestro hogar?

¡Que no cunda el pánico! Esto no quiere decir que tengamos que renunciar a disfrutar del sabor inigualable de los alimentos cocinados con este método, ni, por tanto, a los encuentros sociales que estos conllevan. Dentro de casa también es posible preparar una barbacoa... ¡y sin que el humo se extienda por toda la casa! La solución está en dar con los pequeños electrodomésticos adecuados. En 20deCompras nos hemos puesto manos a la obra para lograrlo, ¡et voilà! El grill de Aigostar nos permite disfrutar de la parrilla y de la barbacoa sin humo gracias a que necesita que vertamos agua en su interior para disipar el calor. ¿Lo mejor de todo? Que cuesta menos de 35 euros en Amazon.

El grill de Aigostar. Amazon

Para poner en funcionamiento este pequeño electrodoméstico y evitar que el humo se expanda por nuestro hogar, tenemos que echar agua en su interior, antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Esto, además, disipará el calor y evitará que las manchas se queden adheridas, aunque este modelo es totalmente desmontable para limpiarla con la máxima eficacia. Este modelo, además, cuenta con 2.000 W de potencia que permiten un calentamiento rápido y uniforme para que todas las preparaciones queden jugosas y cocinadas al mismo nivel.

Cómo conseguir una barbacoa perfecta en casa

Además de contar con un buen aliado para prepararla, como el modelo que hemos destacado sobre estas líneas, hay que tener en cuenta otras consideraciones que nos lleven a conseguir la barbacoa perfecta... ¡sin salir de casa!

1 La sal y las especias... ¡después de cocinar! Es frecuente que, antes de colocar las piezas de carne en la parrilla, las sazonemos. Sin embargo, para que queden más sabrosas, es recomendable añadirlas después, para que así cada comensal ajuste al gusto estos complementos.

2 No marees a los alimentos Es decir, no es recomendable empezar a darle vueltas para comprobar cómo se están haciendo. Cuando estén listos por un lado, los hacemos por el otro. También es interesante dejar para el final del cocinado las piezas más grandes, para poder disfrutar de las otras mientras estas se terminan de preparar.

3 Un reposo de cinco minutos Sabemos que es difícil resistirse ante unos alimentos recién sacados de la barbacoa, pero te recomendamos dejarlos reposar cinco minutos para que queden más jugosos.

