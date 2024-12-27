Rebaja histórica en esta bandeja giratoria que te ayuda a organizar la nevera

El orden en la nevera garantiza la buena conservación y el aprovechamiento del espacio.

Ahora que llega el nuevo año, llevar a cabo una limpieza general nos ayuda a mantener el orden en casa y, en el caso del frigorífico, a evitar el desperdicio alimentario.

Con el año nuevo, son muchos los que se plantean realizar una limpieza general o poner patas arriba su casa para ordenarla. Pese a que requiere una inversión de tiempo, merece (¡y mucho!) la pena hacerlo. En el caso de la nevera, mantenerla organizada hará que contribuyamos a evitar el desperdicio de alimentos. Aunque este es nuestro objetivo, no siempre sabemos cómo almacenarlos adecuadamente para prolongar su duración o para asegurarnos de consumirlos a tiempo y no perder el control sobre su frescura.

Ponemos en práctica los consejos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que recomienda que la temperatura del frigorífico oscile entre los 0 y los 5ºC. Por supuesto, hemos aprendido que no todos los alimentos se conservan del mismo modo en el mismo estante de la nevera; por eso, colocamos los productos listos para comer en la puerta, los lácteos y sobras en los estantes superiores y los frescos (verduras, frutas, hortalizas, carnes, pescados o huevos) en los inferiores, pues son los que más fríos permanecen.

Sin embargo, lo nuestro, no siempre es un problema de ubicación. A menudo, lo que nos ocurre es que la mala organización nos lleva a ocultar productos de los que acabamos olvidándonos. Por ello, las bandejas giratorias que ya descubrimos en su día se convirtieron en una opción muy práctica. El modelo de Ikea que saltó a la fama, que en su día costaba casi 50 euros, tiene ahora un precio mucho más irresistible.

Cómo organizar la nevera con esta bandeja

Los bordes elevados evita que se caigan los alimentos. Ikea

Esta bandeja, que se ancla a las que incluye el frigorífico nos permite, en un gesto, dar la vuelta a la superficie para alcanzar cualquier producto. Esta de Ikea, por ejemplo, nos encaja por su formato rectangular, que permite el movimiento, pero abarcando todo el espacio que nos brinda la nevera. Se instala con unas ventosas para que sea fácil de anclar pero también de quitar para su limpieza. Y, sí, los bordes elevados de los estantes impiden que las cosas se salgan del sitio al girar los 360 grados que permite.

También hay modelos disponibles en Amazon, como es de iDesign, una propuesta también apta para los armarios. Este modelo nos permite dejar espacio libre para otros alimentos. Tiene un diámetro de 23 centímetros y ofrece garantías de seguridad para que los botes no se caigan.

Esta bandeja tiene muchas valoraciones en Amazon. Amazon

La propuesta de Aliexpress rompe con la estética de las de Ikea o Amazon, pues apuesta por el color y también por unas patas doradas que elevan la bandeja giratoria. Eso sí, este modelo es más adecuado para la encimera de la cocina o para los armarios, aunque esto no significa que no sea compatible con la función frigorífica.

Una apuesta más refinada ideal para armarios. Aliexpress

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