Son la moda entre los 'runners': estos cascos son cómodos y reducen riesgos

Shokz es una de las marcas más destacadas del floreciente sector de los cascos de conducción ósea.

De los auriculares clásicos se pasó a los Bluetooth y ahora a los de conducción ósea, más cómodos y seguros.

Puede que te suenen, puede que ya hayas tenido unos, pero lo que está claro es que si sales a correr habitualmente has visto ya unos auriculares de conducción ósea, que se han hecho ya fundamentales para muchos runners.

De todas las marcas que los venden, y son cada vez más, es Shokz la que más éxito ha tenido, y ahora han rebajado en Amazon su modelo Pro para el running, los Shokz OpenRun Pro 2, que pasan a costar solo 169 euros.

Shokz OpenRun Pro 2 Estos auriculares se transmisión ósea son perfectos para deportes al aire libre.

Es una oferta que llega con motivo del Prime Day 2025, que Amazon ya tiene en marcha y a pleno rendimiento hasta el próximo día 11.

Ten en cuenta que para poder disfrutar de los descuentos de estos días debes ser usuario Prime.

La conducción ósea: más segura y mejor para tus oídos

La clave de la conducción es, ni más ni menos, que transmite el sonido a través de las vibraciones en los huesos del cráneo, dejando los oídos completamente libres para captar los sonidos del entorno. Esta característica convierte a estos auriculares en una herramienta de seguridad fundamental para quienes practican deporte al aire libre.

Con ellos puedes estar alerta de coches, bicicletas, peatones o cualquier señal de advertencia, algo que los cascos tradicionales simplemente no pueden garantizar.

La conducción ósea no es solo una cuestión de seguridad, sino también de comodidad. Muchos corredores y ciclistas se quejan de la incomodidad que les producen los auriculares tras varias horas de uso, ya sea por la presión en el canal auditivo, la sudoración excesiva o el riesgo de que se caigan durante el movimiento.

Los Shokz OpenRun Pro 2, como otros modelos de su clase, eliminan estos problemas al no introducirse en el oído, sino apoyarse sobre los pómulos, lo que permite usarlos durante largas sesiones sin molestias.

Al no emitir el sonido directamente al canal auditivo, estos auriculares reducen el riesgo de daños en el tímpano y en la cóclea, algo especialmente relevante para quienes suelen escuchar música a volúmenes elevados. Esto los convierte en una opción ideal para personas con oídos sensibles o que han sufrido molestias con auriculares convencionales.

Para correr, pero también para un uso habitual

Aunque los OpenRun Pro 2 están pensados para corredores y ciclistas, su utilidad se extiende a cualquier actividad deportiva donde sea importante estar conectado con el entorno, desde caminatas urbanas hasta sesiones de gimnasio.

Incluso en entornos laborales, donde se requiere estar atento a las conversaciones o alertas, estos auriculares ofrecen una experiencia de audio sin aislamiento, permitiendo interactuar con el entorno sin tener que quitarlos.

Gracias a la tecnología DualPitch, que combina un altavoz de conducción ósea para los medios y agudos con uno de conducción aérea para los graves, el resultado es un audio mucho más equilibrado, dinámico y envolvente. Esto permite disfrutar de una experiencia musical mucho más satisfactoria, sin sacrificar la claridad ni la fidelidad de los detalles, y sin que el audio se pierda en el ruido ambiente.

La autonomía de hasta 12 horas garantiza que puedas completar entrenamientos largos sin preocuparte por la batería, y la carga rápida de solo cinco minutos para dos horas y media de uso es perfecta para esos días en los que sales corriendo sin previo aviso.

La conexión Bluetooth 5.3 asegura una transmisión estable y sin cortes, mientras que el emparejamiento multipunto permite alternar entre dos dispositivos, como un reloj y un móvil, sin complicaciones. Además, los micrófonos con cancelación de ruido hacen que las llamadas sean nítidas, que es algo en lo que este tipo de cascos no suele destacar.