¿Aún no tienes un regalo para tu madre? Este ramo de flores de LEGO nunca se marchita

Regalar flores es un gesto precioso que nunca pasa de moda, pero da una pena tremenda ver cómo se marchitan a los pocos días de ponerlas en el jarrón. Por eso me parece una idea brillante este concepto de ramo de flores eterno que puedes montar pieza a pieza con tus propias manos gracias a LEGO. Es una forma de decorar cualquier rincón de la casa con un toque de color que se mantiene siempre impecable, sin tener que preocuparte por cambiar el agua o por si les da suficiente luz.

La experiencia de ir encajando las piezas es de lo más relajante, casi como una sesión de meditación creativa para desconectar del jabalí que suele ser el día a día. El set viene con 15 flores diferentes, cada una con su personalidad y sus detalles, desde margaritas y rosas hasta orquídeas barco o una dalia nenúfar. Es increíble ver cómo unos simples ladrillos se transforman en pétalos y hojas con una delicadeza que te deja con la boca abierta al terminar.

Si estás buscando un detalle especial, este ramo cuesta ahora menos de 48 euros en Amazon gracias a un descuento del 20% que lo deja genial de precio. Lo mejor de todo es que, si te das prisa y lo pides ya, te aseguras de que llegue a tiempo para el Día de la Madre. Es ese tipo de regalo que sorprende de verdad porque no es solo un objeto, sino un rato de entretenimiento y un recuerdo que dura para siempre.

Lo que más juego da es que los tallos son totalmente ajustables, así que puedes jugar con las alturas para que el ramo quede perfecto en el jarrón que ya tengas por casa. Puedes hacer que algunas flores sobresalgan más que otras o crear una composición más compacta según te apetezca cambiar el aire de la habitación. Es como ser florista por un día, pero con la ventaja de que el diseño final lo decides tú con total libertad.

Pudes combinarlo con otros sets de flores

Me encanta la variedad de especies que han incluido, porque no se han limitado a las típicas flores de siempre. Tienes eucalipto para dar volumen, flores de saúco, acianos y hasta ranúnculos, todos en unos tonos rosas y naturales que combinan de maravilla entre sí. Es una pieza de diseño DIY que queda estupenda tanto en una estantería del salón como en la mesa de la oficina para darle un poco de vida al entorno de trabajo.

Si ya tienes otros sets de la colección botánica, puedes mezclarlos todos para crear un arreglo floral gigante que sea el centro de todas las miradas. El kit trae 749 piezas en total, lo que te garantiza unas cuantas horas de diversión asegurada mientras sigues las instrucciones, ya sea en papel o desde la aplicación del móvil. Es un reto muy gratificante ver cómo la estructura va ganando forma y volumen hasta convertirse en un ramo con cuerpo y presencia.

Incluso para los que no son expertos en construcción, el proceso es muy fluido y gratificante porque las piezas encajan con esa precisión que solo esta marca sabe ofrecer. Las orquídeas barco, por ejemplo, llegan a medir unos 32 cm de altura, lo que les da un aspecto muy realista y elegante cuando las ves puestas en conjunto. Es un regalo que encaja con cualquier tipo de persona, desde los amantes de las plantas hasta los que buscan un hobby nuevo.

Además de ser un elemento decorativo de diez, es una manualidad que fomenta la creatividad de una forma muy orgánica y natural. No hay una forma correcta o incorrecta de organizar tus flores, simplemente te dejas llevar y vas probando combinaciones hasta que das con la que más te gusta. Una vez que lo tienes montado, te das cuenta de que tiene una presencia física muy potente y que los colores no pierden intensidad con el paso del tiempo.

Tener un trocito de naturaleza en casa sin las exigencias de mantenimiento de las plantas reales es un auténtico lujo para los que siempre vamos con el tiempo justo. Al final, este ramo de flores de fantasía es mucho más que un juguete para adultos, es una declaración de intenciones y una forma de regalar belleza duradera. Me parece una oportunidad fantástica para quedar como un rey o una reina sin tener que gastar una fortuna en una floristería convencional.