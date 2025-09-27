Derbi de Madrid: un canal emite el Atlético de Madrid vs Real Madrid, y se puede ver en dos plataformas

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La jornada 7 de LaLiga nos deja ya uno de los grandes partidos del calendario, y además en un momento particularmente delicado para uno de los dos equipos, el Atlético de Madrid, que "se la juega" en el Metropolitano ante su máximo rival.

Los de Simeone reciben al Real Madrid después de un muy decepcionante inicio liguero, que les deja muy alejados no solo del liderato, sino de posiciones Champions. El partido, el derbi madrileño, se disputa hoy a las 16:15h y se emite en directo por DAZN LaLiga 1, aunque hay varias formas de verlo.

La primera de ellas es bastante obvia: dándote de alta en DAZN, que ahora mismo mantiene una rebaja en su plan anual, que mejora aún más si eres menos de 30 años, en cuyo caso tienes un descuento de hasta 115 euros.

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La otra opción es tener el paquete fútbol completo de Movistar Plus+, que sigue incluyendo los canales de DAZN, ya sea en su propia plataforma y decodificador o a través de la aplicación de DAZN.

Desgraciadamente, aunque Movistar mantiene la tarifa "lite" de 9,99 euros mensuales, en esta jornada el partido elegido no ha sido el derbi de Madrid, así que solo estará accesible para los que cuenten con DAZN entre sus canales.

Un partido fundamental en pleno mes de septiembre

Hasta ahora, al menos en la última década, no ha sido habitual ver al Atlético de Madrid del Cholo Simeone jugándose tanto tan pronto en la temporada, con una racha de partidos sin ganar bastante prolongada en el principio de Liga.

Eso hace que, en plena jornada 7, esté jugándose ya quizás alejarse definitivamente de las posiciones altas de la tabla, al menos de las dos primeras, quedando reducido su objetivo a clasificar de nuevo para Champions League, competición que también disputa esta temporada.

Aunque las alarmas no han saltado aún en el Metropolitano, sí que hay preocupación entre la afición, que espera que poco a poco los nuevos fichajes vayan encajando en la plantilla y tanto el juego como los resultados mejoren pronto.