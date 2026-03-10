Así puedes ver el Newcastle - Barcelona de Champions seas de la operadora que seas

El FC Barcelona se incorpora a la Champions League hoy. Visita al Newcastle y lo puedes ver en directo, aunque no seas de Movistar.

La Champions League vuelve y, ahora sí, está completa, una vez superado el playoff entre los equipos que no quedaron entre los ocho primeros en la fase liga. De esa ronda se libró uno de los principales favoritos, el FC Barcelona, que entra de lleno ahora midiéndose a un club de la Premier, el Newcastle.

Este partido, que se disputa hoy a las 21.00h, se puede ver en directo en España, en exclusiva a través de Movistar Plus+, pero ojo porque puedes verlo independientemente de la operadora que seas, ya que está incluido en la suscripción de 9,99 euros que esta compañía tiene para todo el mundo.

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Newcastle - FC Barcelona, en Movistar Plus+ Ver por 9,99 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Este partido se disputará en Newcastle, y no será a priori nada fácil para el Barcelona, que visita a un rival irregular pero con gran potencial, sobre todo en ataque, además de un físico impresionante.

Habrá partido de vuelta en el Camp Nou, claro, pero la idea del Barça es quizás dejar la eliminatoria encarrilada hoy, algo que, como he dicho, no parece que vaya a ser demasiado fácil.

El Newcastle, propiedad de un fondo saudí, es casi un novato en esta competición, en la que esperan ir creciendo poco a poco, al menos los años en los que puedan disputarla, porque clasificarse entre los cinco primeros de la Premier no es algo que se pueda dar por descontado.

Pase lo que pase, la mejor competición de clubes del mundo ha vuelto, y a partir de ahora será un no parar, un carrusel de eliminatorias hasta llegar a la gran final. El club blaugrana se quedó el año pasado a las puertas, con una dolorosa eliminación en semifinales ante el Inter, pero esta vez esperan poder ganar su sexto título, además de hacer doblete con LaLiga, que ya sí está más o menos en camino.