La Artemis tiene su propio LEGO: está a la venta y con un pequeño descuento

Mientras los astronautas de la Artemis II se dirigen hacia la Luna, tú puedes hacerte con uno de los sets de LEGO más espectaculares.

Si tienes por casa a alguien que no para de mirar al cielo o que sueña con ser astronauta, este set de LEGO Technic es el billete de ida a una aventura alucinante sin salir del salón. Recrear el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la misión Artemis no es solo montar piezas, es entender cómo la humanidad está volviendo a la Luna. Lo que más mola es que no es una figura estática, sino un modelo educativo que te explica, paso a paso, cómo funciona un lanzamiento de verdad.

La magia empieza cuando terminas de encajar sus más de seiscientas piezas y empiezas a jugar con la manivela que trae en la base. Al girarla, puedes ver cómo se separan los propulsores de la etapa central, igualito que sucede en los despegues reales de la NASA. Es una pasada ver cómo se van desacoplando las fases, desde el módulo motor hasta la nave espacial Orion, permitiendo que los peques comprendan la física del espacio mientras se lo pasan bomba.

Ahora mismo puedes cazar esta maravilla en Amazon por solo 58 euros, y si tienes Prime, te llega a casa volando con el envío incluido. Es un precio estupendo para un set que mide unos 70 centímetros de altura una vez montado, convirtiéndose en una pieza de exposición que impone bastante en cualquier estantería. Por lo que cuesta un videojuego nuevo, le regalas a alguien horas de concentración y un aprendizaje que se le va a quedar grabado para siempre.

El diseño se ha hecho en colaboración directa con la NASA y la ESA, así que el nivel de rigor es increíble para ser un juguete de construcción. Incluye detalles que enamoran, como las llamas azules que simulan el encendido de los motores o un panel de información que le da ese toque de museo a la habitación. Además, vienen cuatro nanofiguras de astronautas para que la escala del cohete se aprecie de verdad y la historia cobre vida propia en manos de los niños.

Un trozo de historia espacial

Está pensado para chavales a partir de nueve años, pero te aseguro que cualquier entusiasta del espacio de más edad va a disfrutar montándolo como un enano. La complejidad de los mecanismos de LEGO Technic hace que el proceso sea muy satisfactorio, viendo cómo los engranajes internos permiten que el cohete se divida en tres fases distintas. Es una forma fantástica de fomentar la curiosidad por la ingeniería y la ciencia de una manera táctil, lejos de las pantallas de siempre.

Para que nadie se frustre con el montaje, la aplicación oficial de LEGO Builder es una ayuda increíble que te permite ver las instrucciones en tres dimensiones. Puedes girar el modelo, acercar las piezas complicadas y llevar un control de por dónde vas, lo que da mucha confianza a los constructores menos experimentados. Así, el proceso se disfruta de principio a fin, evitando esos momentos de "me he perdido" que a veces pasan con los manuales de papel tradicionales.

Las dimensiones finales del modelo son perfectas para que luzca bien sin ocupar media casa, con unos 16 centímetros de largo y 8 de ancho en la base. Al ser tan estilizado y alto, queda genial en una esquina del escritorio o presidiendo una vitrina de coleccionista. Se nota que han buscado un equilibrio entre la jugabilidad de las piezas móviles y la estética de un modelo de exposición serio que cualquier fan de la astronomía querría tener.

Si buscas un regalo que no acabe olvidado en un cajón a los dos días, este kit es una apuesta segura que invita a ser explorado una y otra vez. Cada vez que alguien venga de visita, los peques querrán enseñarles cómo funciona el sistema de aborto del lanzamiento o cómo se despliega la nave Orion. Es ese tipo de juegos que generan conversación y que despiertan vocaciones científicas casi sin querer, simplemente a través de la diversión y el encaje de ladrillos.

El set del cohete Artemis es la combinación ideal entre ciencia, juego y decoración para cualquier hogar con espíritu explorador. Con su precio actual y la garantía de calidad de la gama Technic, es difícil encontrar una opción mejor para sorprender a un joven aspirante a ingeniero espacial. Solo hay que abrir la caja, seguir las instrucciones y prepararse para el despegue más emocionante que hayas vivido nunca en tu propia casa.