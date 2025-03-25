Argentina - Brasil: esta plataforma lo emite en directo y de propina te llevas la Champions

Argentina recibe a Brasil en el Monumental de Buenos Aires, un clásico del fútbol sudamericano que podemos disfrutar en una plataforma de 'streaming' que cuesta menos de 10 euros al mes.

Un duelo entre las dos selecciones sudamericanas más potentes siempre es llamativo, incluso si es en una ronda clasificatoria para el Mundial 2026, en el que ambas van a estar salvo gran catástrofe. El Argentina - Brasil que se disputa esta noche (01:00h de España peninsular) es un partidazo.

El horario es bastante intempestivo para los españoles, como siempre en partidos que se disputan al otro lado del Atlántico, pero con jugadores como Vinicius o Julián Álvarez de por medio, no faltan alicientes para quedarse despierto. Además, en España se puede ver en directo por Movistar+, que incluye este partido en su plan básico de solo 9,99 euros.

Este es el precio que tiene la suscripción a Movistar Plus+ si solo vas a ver su contenido en streaming, ya sea en dispositivos móviles o en una smart TV, o en el Firestick. En dicha suscripción se incluye todo su catálogo de series, películas y documentales y una buena dosis de deporte, con LaLiga y la Champions como reclamo.

Argentina - Brasil, en vivo en Movistar Plus+ A las 01:00h se disputa uno de los partidos más intensos y competidos que se puede ver en un campo de fútbol, y puedes verlo en directo.

Más allá del fútbol, también hay ciclismo, rugby, tenis y muchos más deportes que puedes ver, así que aburrirte no te vas a aburrir una vez que te des de alta.

El coste de 9,99 euros es mensual, no tiene permanencia y además no requiere de contratar nada más con Movistar. Funciona igual que cualquier otra suscripción a cualquier otro servicio de streaming, ya sea Netflix o DAZN.

Una vez que hayas pagado el primer mes, vas a poder ver todos los contenidos que se incluyan a lo largo de los próximos 30 días, como por ejemplo la ida y la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League, con Madrid y Barça incluidos, que no está nada mal.

El resto del catálogo hace que por precio y por volumen de contenido, sea una opción ideal para los que quieran ver cine o series pero de vez en cuando un muy buen partido de fútbol. Al fin y al cabo son menos de 10 euros y te olvidas de problemas, de cortes y de interrupciones.