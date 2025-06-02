Los FireStick de Amazon no son los únicos: Android tiene una versión alternativa que Aliexpress vende por apenas 13 euros

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Convierte tu televisor en un Smart TV con el MX10 F2, un dispositivo de streaming versátil, compacto y compatible con Android y contenido en 4K.

Aunque Fire TV Stick y Chromecast son líderes en el mercado de dispositivos de streaming, no siempre resultan ser la opción más asequible. Si estás buscando una forma simple y económica de transformar cualquier televisión en una Smart TV, el MX10 F2 puede ser justo lo que necesitas.

Este dispositivo es compatible con resolución 4K, permite instalar la mayoría de las apps de streaming gracias a su sistema Android, y ofrece una experiencia fluida para quienes no quieren gastar demasiado.

Lo más sorprendente es su precio actual: mientras muchos de sus competidores se mantienen por encima de los 40 euros, el MX10 F2 puede conseguirse en AliExpress por solo 13 euros, convirtiéndose en una de las mejores opciones dentro de su gama.

MX10 F2 Dispositivo de streaming con Android 11, compatible con 4K, apps populares y conectividad WiFi/Bluetooth.



Almacenamiento ampliable con sistema Android 11



Aunque a primera vista su precio podría hacerte dudar de su rendimiento, este modelo incluye 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno, lo cual es más que suficiente para instalar aplicaciones como Netflix, YouTube, Pluto TV o incluso plataformas menos conocidas.

Además, puedes ampliar su capacidad hasta 16 GB mediante tarjeta microSD, lo que lo convierte en una opción ideal si quieres llevar contigo una colección de películas, música o series para ver sin conexión.

Gracias a su sistema operativo Android 11, puedes descargar decenas de aplicaciones directamente desde Google Play, accediendo a un ecosistema amplio y personalizable para tu experiencia de entretenimiento.

Buen rendimiento y conectividad por muy poco



El MX10 F2 viene equipado con un procesador Allwinner RK3228A Quad-Core y una GPU ARM Mali-400 MP2, una combinación modesta pero suficiente para garantizar una navegación fluida por menús y plataformas de streaming.

También destaca por su conectividad: incluye WiFi dual (2.4G y 5G), Bluetooth 4.0 para conectar accesorios como auriculares o mandos, y un control remoto por infrarrojos con un alcance de hasta 100 metros, ideal para usarlo cómodamente desde cualquier rincón de la habitación.

Si tienes una televisión con resolución 4K, este dispositivo te permitirá ver tus series, películas y vídeos con buena calidad de imagen, y todo por un precio que ronda los 13 euros en AliExpress. Una opción más que interesante para quienes quieren iniciarse en el mundo del streaming a buen precio.