Samsung tiene una alternativa al AirTag, y es muchísimo más barata

Muchos usuarios de Android buscan alternativas a los AirTag de Apple, y una de ellas es de Samsung.

El gran mérito del AirTag de Apple no fue inventar nada nuevo, sino hacerlo masivo. De repente, esos pequeños localizadores pasaron de ser gad­gets de nicho a convertirse en uno de los productos más vendidos de la marca. Claro, con la trampa habitual: solo funcionan de verdad con iPhone. Ahí es donde se abrió la puerta para el resto, porque si eres usuario de Android, el AirTag no sirve de mucho, y eso ha alimentado un mercado de alternativas con marcas como Tile, Chipolo y, sobre todo, Samsung, que se ha tomado en serio la idea de tener su propio ecosistema.

El Samsung SmartTag 2 es la evolución natural de ese esfuerzo, un dispositivo que coge lo mejor de su primera versión, lo pule y lo convierte en un accesorio que puede marcar la diferencia si eres de los que pierden las llaves, la mochila o incluso quieres tener un ojo puesto en el collar del perro.

Son menos de 20 euros, mucho menos de lo que cuesta oficialmente el aparato de Apple, así que hay una diferencia considerable entre ambos, aunque también hay que decir que no funcionan exactamente igual.

En cualquier caso, es una auténtica ganga que bien merece la pena si eres olvidadizo o sueles perder las llaves incluso en tu propia casa.

Especialmente recomendable si tienes un móvil Samsung

El concepto es muy sencillo: el SmartTag 2 es un pequeño dispositivo en forma de llavero que puedes enganchar o guardar en cualquier objeto que no quieras perder. Conecta con tu móvil vía Bluetooth y se integra en la aplicación SmartThings de Samsung, que se convierte en el centro de control.

Desde ahí, puedes localizar en el mapa el último punto donde estuvo tu SmartTag conectado, hacer que emita un sonido para encontrarlo si está cerca o, incluso, gracias a la red colaborativa, aprovechar la ayuda de otros dispositivos Galaxy que estén en la zona para localizarlo aunque tú no estés cerca. Básicamente, funciona igual que un AirTag, pero dentro del ecosistema Samsung.

La gran pregunta suele ser: ¿sirve para cualquier móvil Android? Y la respuesta, aunque lógica, es un poco agridulce. El SmartTag 2 se puede conectar a prácticamente cualquier smartphone Android vía Bluetooth, pero para exprimir todas sus funciones necesitas un Samsung Galaxy.

La aplicación SmartThings es el gran centro de mando, y aunque puede instalarse en móviles de otras marcas, la experiencia no es igual de completa. En un Galaxy, tienes acceso a la red de dispositivos compartida, a la guía de realidad aumentada que te lleva hasta el objeto perdido con flechas en pantalla y a un nivel de integración mucho más profundo. Con otros Android, las funciones se limitan a lo básico: conectar el tag, ver su localización más reciente por Bluetooth y hacerlo sonar si está cerca. Funciona, pero no está al mismo nivel. Dicho de otro modo: si ya eres usuario de Samsung, es redondo; si no, puede quedarse corto.

Una de las mejoras más importantes respecto al modelo original está en el diseño. El SmartTag 2 es más compacto, más robusto y con un anillo metálico mucho más resistente, ideal para engancharlo sin miedo a que se rompa con facilidad. Además, está certificado con resistencia al agua y al polvo IP67, lo que le da un plus de confianza si lo piensas usar en exteriores, en collares de mascotas o en mochilas que llevan tute cada día. En cuanto a autonomía, Samsung ha estirado la vida de la pila de botón hasta más de un año de uso, dependiendo del uso del Bluetooth y de la función de sonido. Lo bueno es que el reemplazo es barato y fácil, nada de complicaciones.

La precisión también ha mejorado gracias a la compatibilidad con Bluetooth de baja energía y ultrawideband (UWB) en móviles Galaxy compatibles. Esa última tecnología permite no solo ver el mapa, sino que tu propio teléfono actúe como brújula para guiarte en interiores hasta el objeto perdido. Es un detalle que acaba siendo mucho más útil de lo que parece, sobre todo cuando intentas encontrar las llaves en un bolso, en el sofá o en el coche.

Otro detalle interesante es la función de historial de ubicación, que guarda los últimos sitios donde se registró la señal. Así puedes ver si te dejaste la mochila en la oficina, en el gimnasio o si simplemente la tienes en casa. Y como extra, puedes usar el botón físico del SmartTag 2 como mando remoto para tu casa inteligente: puedes configurarlo para encender luces, activar rutinas de SmartThings o incluso hacer sonar tu móvil. Es un añadido pequeño, pero demuestra la idea de Samsung de integrarlo con todo su ecosistema.