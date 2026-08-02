Música por 'AirPods' para todos: radio FM, bluetooth, entrada USB y tarjeta SD en tu próximo altavoz

Hay gadgets que llaman la atención nada más verlos, y el altavoz con forma de AirPod gigante es uno de ellos. Imita a escala imposible el diseño de los auriculares inalámbricos más conocidos del mercado, aunque la broma visual esconde un aparato con cuatro formas distintas de reproducir música. Cabe en la mano como un peluche tecnológico y pesa lo justo para pasar de la cocina al salón sin pensarlo dos veces.

La versatilidad está en los detalles menos vistosos. El aparato lee tarjetas TF, se empareja por Bluetooth y también acepta una memoria USB conectada directamente, así que la música no depende de tener el móvil a mano. A esto se suma una radio FM integrada de serie, algo que ya no todos los altavoces de su categoría incluyen.

El precio termina de convencer. Este altavoz con forma de AirPod gigante se puede conseguir por 10 euros, una cifra que en la tienda de la esquina apenas da para un par de auriculares básicos de cable. Por ese importe entran todos los modos de reproducción citados, sin accesorios adicionales que haya que comprar aparte.

También hace de manos libres cuando suena el teléfono. Incorpora un micrófono de llamada de alta definición, es capaz de captar la voz sin necesidad de acercar el aparato a la boca. Para quien encadena reuniones desde casa, tener un altavoz que además descuelgue llamadas evita buscar los auriculares cada vez que suena el móvil.

La compatibilidad no se limita a los dispositivos con Bluetooth. Gracias a su entrada de 3,5 milímetros, el altavoz funciona con cualquier aparato con conector de auriculares, desde portátiles y tabletas hasta reproductores de MP3 que todavía sobreviven en algún cajón. Esa flexibilidad lo convierte en una alternativa válida incluso para equipos algo antiguos.

La autonomía también juega a su favor. Según el fabricante, la batería de 1.200 mAh aguanta varias horas de música seguidas antes de necesitar un enchufe, y se recarga con un cable estándar de 5 voltios. No va a competir con un equipo de sonido de gama alta, pero cubre de sobra una sobremesa larga o una tarde de trabajo.

El tamaño ayuda a que la broma funcione. El altavoz imita el gesto de sujetar un AirPod real multiplicado por veinte, un detalle que lo convierte también en un regalo curioso para quien sigue de cerca la actualidad tecnológica. El altavoz de 2 pulgadas y los 5 vatios de potencia no buscan sustituir un equipo serio, sino sonorizar el día a día sin cables de por medio.

La conexión inalámbrica usa Bluetooth 5.0, una versión que reduce cortes y consumo de batería frente a estándares anteriores y que ya es habitual en dispositivos de este rango de precio. Esa estabilidad marca la diferencia frente a altavoces más baratos que pierden la señal al alejarse un par de metros del móvil.

Entre la radio FM, la entrada USB, la ranura para tarjeta SD y el Bluetooth, el altavoz con forma de AirPod gigante reúne más formas de sonar que muchos altavoces convencionales, y lo hace con un diseño que da conversación por sí solo. Es de esas compras pequeñas y baratas que terminan usándose todos los días.