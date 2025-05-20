Alexa está de rebajas, pero no en Amazon: es AliExpress quien tira la casa por la ventana

El Echo Pop es el más asequible de los altavoces con Alexa, y está a la venta en varios colores.

El Echo Pop es el más barato de los altavoces inteligentes de Amazon, aunque otras tiendas lo venden más baratos.

El Echo Pop es la puerta de entrada ideal para quienes quieren probar suerte con un altavoz inteligente sin tener que hacer un gran desembolso. Cuando está en oferta –algo que ocurre en el Prime Day, Black Friday y algunas veces más al año– es difícil encontrar una opción más económica, sobre todo si se compara con otros modelos de la gama Echo.

Amazon lo suele dejar en el entorno de los 30 euros en fechas señaladas, aunque como está a la venta en otras tiendas, también hay sorpresas puntualmente. Ahora mismo, sin ir más lejos, la sorpresa viene de AliExpress, que vende en España el Echo Pop por unos 28 euros si aplicas el código descuento BSES003.

Amazon Echo Pop Este altavoz inteligente con Alexa es útil para controlar la Smart Home y también como reproductor de audio.

Es una oferta temporal que, ya de entrada, deja este altavoz inteligente considerablemente más barato que en Amazon ahora mismo, y eso no deja de ser bastante curioso teniendo en cuenta que Amazon es también el fabricante.

Además, AliExpress distribuye en este caso para Miravia, que es otra tienda del mismo grupo, con envío exprés desde España y garantía de tres años en nuestro país.

El control de tu hogar conectado, más barato que nunca

Este pequeño altavoz destaca por su diseño semiesférico, compacto y colorido, que rompe con la clásica forma esférica de otros Echo y se integra fácilmente en cualquier rincón de la casa, desde una mesilla de noche hasta el escritorio o la estantería del salón, con varios colores entre los que elegir, aunque ahora mismo AliExpress solo vende el negro.

En cuanto a sus usos prácticos, el Echo Pop brilla como reproductor de música. Gracias a su altavoz frontal, ofrece un sonido claro y suficiente para habitaciones pequeñas o medianas, ideal para escuchar tus listas de Spotify, Amazon Music, podcasts o audiolibros.

Pero el Echo Pop es mucho más que un simple altavoz. Al integrar Alexa, permite controlar con la voz una gran variedad de dispositivos inteligentes del hogar: puedes encender o apagar luces, regular la intensidad de bombillas compatibles, ajustar termostatos, activar enchufes inteligentes o incluso abrir y cerrar cerraduras electrónicas.

Todo esto se gestiona de manera sencilla, solo con comandos de voz, y el Echo Pop es compatible con el estándar Matter, lo que facilita la integración con otros aparatos de distintas marcas y garantiza una mayor compatibilidad en el futuro.

Además, resulta muy útil para gestionar rutinas diarias: puedes pedirle que te despierte con tu canción favorita, que te recuerde citas o tareas, que te informe del tiempo antes de salir de casa o que te lea las noticias mientras desayunas. También puedes utilizarlo para hacer llamadas manos libres, enviar mensajes a otros dispositivos Echo de la casa o consultar cualquier duda al instante, desde recetas hasta resultados deportivos.

Aunque carece de sensores de temperatura o movimiento que sí incluyen modelos más avanzados, su funcionalidad como centro de control del hogar inteligente es igual de eficaz.