Aliexpress da la campanada y vende una mesa elevable por menos de 65 euros

La vida moderna nos deja trabajar desde casa, pero debemos tener en cuenta que el sedentarismo de un escritorio normal no es sano. Éste lo soluciona.

La forma en que trabajamos o estudiamos ha cambiado radicalmente, y con ello, la necesidad de que nuestro espacio se adapte a nosotros. La mesa elevable de la marca Xiamen es la solución ideal para quienes buscan mejorar su ergonomía y productividad. Este escritorio inteligente permite alternar sin esfuerzo entre estar sentado y de pie, ofreciendo un dinamismo que tu salud agradecerá.

Olvídate de las posturas rígidas y poco saludables que te obligan a pasar horas en la misma posición. Este sistema está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier oficina u hogar, ofreciendo una superficie de trabajo robusta y duradera con unas medidas generosas de 120 x 60 cm. Es la base perfecta para tu setup, desde monitores hasta ordenadores completos.

Dos personas trabajan en mesas elevadoras AliExpress

Y la mejor noticia es que esta revolución ergonómica es increíblemente accesible. Actualmente, esta mesa elevable de Xiamen se puede encontrar en AliExpress con un espectacular descuento de casi 150 euros, dejando el precio final en menos de 64 euros. Además, cuenta con el valor añadido de tener envío directo desde España, lo que garantiza una entrega mucho más rápida.

El corazón de este escritorio es su sistema de elevación eléctrica, que permite ajustar la altura de la mesa de forma precisa. Con solo pulsar un botón, la altura puede variar entre 70 y 116 cm, adaptándose perfectamente a cualquier usuario y necesidad. Este ajuste suave y sin esfuerzo te permite transicionar de la posición sentada a la de pie en cuestión de segundos.

Configurable hasta en tres alturas

La inteligencia de la mesa va un paso más allá gracias a su función de memoria. Esta te permite almacenar hasta tres alturas de uso frecuente (marcadas con los botones 1, 2 y 3). Así, puedes guardar tu altura ideal para trabajar sentado, para trabajar de pie y quizás para una postura intermedia, volviendo a ellas de forma automática y precisa.

En cuanto a su capacidad, esta mesa está construida con una estructura de acero resistente y un motor estable que garantiza una capacidad de carga máxima de 80 kg. Esto significa que puede soportar sin problemas equipos pesados, como setups de múltiples monitores y ordenadores de torre, manteniéndose firme y estable durante la elevación.

El motor no solo es estable, sino también sorprendentemente silencioso. El nivel de ruido durante el funcionamiento se mantiene por debajo de 50 dB, lo que asegura que el ajuste de la altura no suponga una distracción para ti ni para quienes te rodean. Además, el motor incluye mecanismos de seguridad contra el sobrecalentamiento para alargar su vida útil.

La seguridad de uso es primordial. El sistema incorpora una función de retroceso automático que se activa si la mesa detecta un obstáculo durante la elevación o el descenso. Esta tecnología hace que el escritorio se detenga y retroceda automáticamente, protegiendo tanto el motor como los objetos que puedan estar debajo o alrededor de la mesa.

El diseño también piensa en la organización. La mesa incluye ganchos (con una capacidad de hasta 5 kg) y un práctico marco de metal que te ayuda a mantener despejada la superficie de trabajo, gestionando cables y accesorios. La instalación es sencilla y se proporciona un kit completo con instrucciones ilustradas, aunque es importante notar que la tabla se compone de cuatro partes.

FAQ

1. ¿Cuál es el rango de ajuste de altura de la mesa? La altura de la mesa elevable de Xiamen se puede ajustar de forma eléctrica entre un mínimo de 70 cm y un máximo de 116 cm, permitiendo alternar cómodamente entre posturas sentada y de pie.

2. ¿Se pueden guardar alturas preestablecidas en la mesa? Sí, el escritorio cuenta con una función de memoria que permite almacenar hasta 3 alturas de uso frecuente, correspondientes a los botones 1, 2 y 3, facilitando el cambio de postura con un solo toque.

3. ¿Qué capacidad de carga máxima tiene el escritorio? Gracias a su robusta estructura de acero y su motor estable, la mesa elevable tiene una capacidad de carga máxima de hasta 80 kg, siendo apta para equipos informáticos y monitores pesados.

4. ¿Qué sistemas de seguridad incluye el motor? El motor cuenta con un mecanismo que lo detiene automáticamente si se sobrecalienta, además de un sistema de retroceso automático. Este último hace que la mesa se detenga y se mueva en dirección contraria si detecta un obstáculo durante el ajuste de altura.

5. ¿Qué tan ruidoso es el motor durante el funcionamiento? El motor de elevación es bastante silencioso. El nivel de ruido que genera durante el ajuste de la altura es inferior a 50 dB, lo que permite un cambio de posición discreto que no perturba el ambiente de trabajo.