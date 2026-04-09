Adiós al caos en el botiquín con esta práctica caja con compartimentos para tener los medicamentos en orden

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Aunque siempre debemos tomar los medicamentos bajo prescripción médica, es inevitable acumular en casa diferentes medicinas de tratamientos pasados o fármacos genéricos y que no requieren de receta para conseguirlos. Además, es más que recomendable tener un pequeño botiquín de pequeños auxilios en nuestro hogar. Y, si no tenemos todo esto en orden, puede ser un completo caos.

Esto provoca que, cuando realmente necesitamos alguno de estos productos, encontrarlo sea misión imposible. Por no hablar de que, de vez en cuando, debemos revisar todo para descartar los que hayan caducado y bajarlos al punto Sigre de nuestra farmacia. Así que, como adicta al orden, te recomiendo encarecidamente esta cajita con compartimentos, perfecta para guardar nuestras medicinas.

Esta caja ayuda a mantener el orden. Amazon

Esta caja permite tener en orden nuestras medicinas y productos del botiquín, gracias a su distribución eficiente que cuenta con una bandeja divisoria de 7 compartimentos que nos permite distribuir de forma diferenciada lo que almacenemos en su interior. Así si, por ejemplo, hay medicamentos de uso recurrente, podemos colocarlos en la bandeja superior para que estén a mano y en el compartimento grande inferior los que menos usemos.

Además de una capacidad adecuada, gracias a unas medidas de 21 centímetros de largo, x 17 de ancho y 31 de alto, esta caja cuenta con asa para poder transportarla con facilidad cuando sea necesario. Su cierre con hebilla evita que lo que almacenamos en su interior se desordene o caiga.

Lo que sí deberíamos tener en el botiquín

Los medicamentos solo deberían tomarse bajo prescripción médica, así que en el botiquín solo deberíamos almacenar los de uso frecuente o los del tratamiento que nos hayan recomendado en ese momento. Sin embargo, hay unos básicos que es esencial tener en casa.

En este sentido, debemos distinguir entre el botiquín de primeros auxilios y el de medicamentos. Dentro del primero, deberíamos incluir, al menos, los siguientes elementos:

Antisépticos para prevenir infecciones

Vendas de diferentes tamaños

Elementos para curar heridas como gasas, suero, esparadrapo, unas pinzas, tiritas...

No está de más tener los teléfonos de urgencia de la zona ahí localizados​

En cuanto a los medicamentos, la lista de básicos es: