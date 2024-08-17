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Adiós al aburrimiento en la playa: Las 24 piezas para hacer castillos en la arena más valoradas en Amazon

Niños jugando en una piscina
Niños jugando en una piscinaGetty Images
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Raquel Sánchez / 20deCompras
Jugar con los cubos y las palas en las vacaciones de verano en la playa son un cásico que a los más pequeños de la casa no les puede faltar. Por eso, Amazon tiene todos los accesorios de este juego para que puedan echar a volar su creatividad.

Quedan menos de dos meses para que los niños vuelvan a la rutina escolar en España. Por eso, estos días intentamos que disfruten de las vacaciones lo máximo posible, ya sea en la piscina o a la playa, en el mejor de los casos. Y si hay algo que no puede faltar, especialmente en los juegos con arena, son los castillos.  

Y aunque los niños se entretienen con cualquier juguete, los tradicionales son algunos de los que más les gustan. Desde hacer figuras como cangrejos o pulpos en la orilla del mar hasta jugar con la típica regadera y el cubo y la pala que todos hemos tenido cuando éramos pequeños

Niño jugando con un puzzle tangram
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Sí, has leído bien, podemos encontrar packs que van más allá del tradicional cubo y pala (¡y por el mismo precio!). En Amazon, por ejemplo, por menos de 20 euros, tenemos disponible un set con moldes para las murallas de las construcciones, animalitos terrestres y marinos muy divertidos e, incluso, un camión para trasladar arena. Lo que está claro es que no es cómodo levantarse cada poco tiempo a coger agua en el mar con el cubo, habrá que tener provisiones y transporte, ¡como un buen constructor!

Todo lo necesario para horas de diversión en la arena.
Todo lo necesario para horas de diversión en la arena.Amazon
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24 piezas por menos de 26 euros

Este pack tan completo y económico incluye todo lo necesario para horas de diversión en la playa. Más concretamente incluye: una rueda de agua para pesar la arena, un vehículo para transportarla (¡un super camión!), un total de seis palas y herramientas, un cubo, una regadera, 14 moldes de animales y una malla para transportar todo.

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