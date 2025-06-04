Este accesorio para coches eléctricos es indispensable y solo cuesta 8 euros

Si tienes un coche eléctrico, proteger el cargador de la humedad es esencial para evitar averías. Este accesorio práctico y compacto puede ser justo lo que necesitas.

El coche eléctrico ya no es una promesa de futuro, sino una realidad cada vez más presente en nuestras calles. Con su crecimiento, también ha aumentado la necesidad de contar con accesorios prácticos y funcionales que ayuden a proteger el vehículo, especialmente durante el proceso de carga. Uno de los complementos más útiles y económicos que puedes encontrar es una funda impermeable para el cargador.

Este sencillo accesorio se puede adquirir en AliExpress por solo 8 euros, y aunque su diseño es minimalista, cumple una función crucial: proteger el punto de carga de la humedad y de las condiciones climáticas adversas. Es muy fácil de colocar y retirar, y cuando no se usa, puede guardarse sin ocupar apenas espacio. Ideal para llevar en el maletero o la guantera del coche, listo para usar en cualquier momento.

Muchos conductores todavía no conocen esta opción, pero por su bajo coste y utilidad, debería ser un imprescindible en cualquier coche eléctrico. Un detalle pequeño que puede evitar averías costosas y garantizar una carga más segura, sobre todo cuando no hay techado disponible.

Cubierta de cargador EV para coche Funda impermeable para cargador de coche eléctrico, con sujeción magnética y diseño plegable. Fácil de colocar, protege de la lluvia y la humedad en exteriores.



Diseñado para entornos húmedos y climas exigentes



Este tipo de fundas resulta especialmente útil en zonas con alta humedad o frecuentes lluvias. También es una solución perfecta para quienes viven cerca del mar, donde la salinidad del ambiente puede afectar negativamente a los componentes electrónicos, incluyendo el puerto de carga.

El modelo que se encuentra actualmente en AliExpress cuenta con un sistema de fijación magnética, lo que facilita su colocación directa sobre la carrocería del coche. Eso sí, es importante tener en cuenta que esta función solo es compatible con vehículos cuyo exterior esté fabricado en acero, por lo que no funcionará igual de bien en coches con carrocerías de aluminio o carbono.

Aun así, por su ligereza y diseño plegable, puede utilizarse en otros vehículos de forma adaptada, o incluso como cobertura parcial si no se acopla perfectamente. La clave es proteger la toma de carga en momentos críticos, sobre todo cuando no se dispone de una estación techada.

Una inversión mínima con un beneficio enorme



Según el propio fabricante, esta funda está fabricada en materiales impermeables y duraderos, capaces de resistir condiciones adversas sin deteriorarse. Su función principal es evitar que la humedad entre en contacto con los componentes sensibles del sistema de carga, algo fundamental para la seguridad y longevidad del vehículo.

Tener este tipo de accesorio siempre a mano puede ayudarte a prevenir averías eléctricas causadas por agua o humedad acumulada, y por solo 8 euros, el coste es prácticamente simbólico en comparación con el precio de una reparación.

Así que, si tienes un coche eléctrico y cargas con frecuencia en exteriores, esta funda puede convertirse en un gran aliado. Por muy poco dinero, te asegura tranquilidad y protección para una de las partes más delicadas del vehículo: su sistema de carga.