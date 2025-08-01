7 accesorios imprescindibles para unas vacaciones en la playa

Pasar varias semanas en la playa hace que acabes por amortizar tu inversión en accesorios.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Hay accesorios que hacen que las vacaciones en la playa sean más simples, divertidas e incluso más seguras.

La playa es el destino favorito de los españoles para ir de vacaciones desde hace ya muchas décadas, sobre todo en el mes de agosto. El litoral de la Península se llena en este mes, y también las islas, con algunas localizaciones más dedicadas al turismo nacional.

Si eres de los que has pillado tus dos, tres o hasta cuatro semanas de vacaciones para descansar a pie de playa, ya sea en tu propia vivienda, en un hotel o en algún alquiler, tienes tiempo más que de sobra para aprovechar cualquier accesorio que lleves contigo.

Lo mejor es ir preparado, con todo lo necesario, antes de que llegue el final de la primera semana y pienses "debería haberme comprado una sombrilla nueva", así que aquí tienes un listado de accesorios que puede ser recomendable para comprar desde ya.

Lógicamente, depende en buena medida de qué tipo de vacaciones quieras tener no de qué tipo de bañista seas.

Refugio cortaviento con protección UV

AKTIVE Tienda Playa Amazon

Para quienes buscan sombra en la playa sin complicarse la vida ni cargar con media tienda de campaña, esta tienda pop-up es de las más prácticas del verano. El montaje es rapidísimo: basta con sacarla de la bolsa y se despliega sola en segundos, ocupando espacio justo para dos personas.

Ofrece la protección que agradeces en días de sol intenso gracias a su tejido con protección UV 50.

La tienda viene con varias piquetas para fijarla bien en la arena y evitar que salga volando al mínimo soplo.

Riñonera impermeable

Riñonera ECHTPower Amazon

La bolsa estanca ECHTPower de 20 litros es ese accesorio que, si alguna vez has comprobado que la toalla o el móvil acaban mojados en la playa.

Su capacidad da para ropa, móvil, cartera y hasta algún tentempié, y la tela plástica con costuras selladas resiste bien las salpicaduras, lluvias o una caída accidental al agua. El cierre es sencillo: enrollas la boca, pones el clip y listo, el agua no entra.

Incluye correa para llevar al hombro, así que puedes ir en kayak, hacer paddle surf o andar hasta la cala más remota sin cargar las manos.

Sombrilla de playa

Sombrilla de playa AliExpress

No tiene demasiado misterio: es una sombrilla con protección UV50 y resistencia contra rachas de viento.

Obviamente, es imprescindible llevar una sombrilla a la playa, y si no tienes una, esta de AliExpress es soprendentemente barata y se envía desde España.

Pack de dos sillas de playa plegables

Sillas de playa Amazon

Como sucede con la sombrilla, las sillas de playa son otro elemento fundamental en cualquier piso costero, sobre todo si lo de sentarte o tirarte en la toalla hace que tus lumbares lo pasen mal.

Este pack incluye dos, son plegables, pesan poco y tienen una tira que facilita mucho el transporte.

Set de palas de tenis

Set de palas de tenis Decathlon

El pack de palas de Decathlon incluye dos palas ligeras, una pelota resistente y una funda de transporte que cabe en cualquier mochila. Las palas están hechas en plástico grueso de 18 mm: aguantan golpes, caídas y el sol sin rajarse rápido.

El grip es cómodo para adultos y niños, y el conjunto se limpia fácil para quitar la arena antes de volver a casa.

El juego está pensado para uso casual y familiar, con una pelota que no va excesivamente rápida.

Sillón inflable

Bestway flotador sillón Amazon

Los flotadores son una de las modas omnipresentes desde hace muchos, pero que muchos años en todas las playas y piscinas. Dicho esto, no todos son iguales.

Este modelo de Bestway es prácticamente una tumbona, con reposabrazos y hasta hueco para dejar la botella o la bebida.

Carro multiusos

Carro multiusos AliExpress

Este carro multiusos plegable es el apaño perfecto para quienes van equipados a la playa, la piscina o incluso de picnic.

Permite cargar hasta 20 kg y se pliega fácil para ahorrar espacio en casa o en el coche. Una característica que sorprende es que el propio carro sirve como mesa auxiliar, soportando hasta 10 kg más, así que puedes comer, jugar o apoyar bebidas sin buscar una mesa aparte.

El aluminio lo hace ligero pero resistente a la corrosión, y su sistema de plegado es de lo más cómodo.