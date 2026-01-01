5 juegos de mesa para regalar en Reyes que son un acierto garantizado

Acertar con los regalos de Reyes Magos es todo un arte, pero si quieres alejarte de lo digital y dudas, estos juegos de mesa son una apuesta segura.

No hay nada como reunir a la familia alrededor de una mesa una tarde de invierno, compartiendo risas y esa rivalidad sana que solo un buen tablero puede generar. Desde los clásicos eternos como el Scrabble, que sigue desafiando nuestro vocabulario década tras década, hasta el mítico Trivial Pursuit con sus quesitos de colores, estos juegos tienen la magia de desconectarnos de las pantallas. Son ese refugio donde lo importante no es solo ganar, sino el tiempo de calidad que pasamos con la gente que más queremos.

Sin embargo, el mundo de los juegos de mesa ha evolucionado de una forma increíble, ofreciendo hoy en día propuestas que parecen sacadas de una película. El fenómeno de Catan cambió las reglas del juego introduciendo la gestión de recursos de una manera adictiva, mientras que versiones modernas como la de Jumanji nos permiten sentir la tensión de la jungla en cada tirada. Esta mezcla entre mecánicas tradicionales y diseños innovadores hace que siempre haya una caja nueva esperando a ser abierta para sorprendernos con su originalidad.

Si todavía estás dando vueltas a qué pedir para estas Navidades, recuerda que un juego de mesa es de esos regalos perfectos para Reyes Magos que nunca fallan. En Amazon puedes encontrar prácticamente cualquier título que imagines y, lo mejor de todo, es que si los compras siendo Prime los obtendrás antes de Reyes sin ningún tipo de agobio. Es la solución ideal para asegurar que el día seis de enero no falten los buenos regalos.

Jumanji Deluxe

Survive the Island

Scrabble 2 en 1

Trivial Pursuit

Catan

Jumanji Deluxe

Jumanji, el juego de mesa.

A veces, la mejor forma de disfrutar de una tarde libre es sacar una caja del armario y dejar que un tablero nos transporte a otro mundo. El Jumanji Deluxe es una pasada porque incluye luces y sonidos que te meten de lleno en la selva mientras intentas descifrar los enigmas. Es la versión definitiva para quienes crecieron con la película y quieren sentir que el juego realmente cobra vida.

La mecánica de este título es muy emocionante, ya que todos los jugadores deben colaborar para evitar que la jungla los atrape antes de llegar al centro. Es un regalo ideal si buscas algo visualmente impactante que mantenga a todo el mundo en tensión constante. Es de esas experiencias que consiguen que te olvides por completo del móvil durante un buen rato.

​Survive the Island

Si prefieres algo con un ritmo más frenético, Survive the Island es un juego de supervivencia donde tienes que salvar a tus exploradores de una isla que se hunde. La clave está en gestionar bien tus movimientos mientras esquivas monstruos marinos y te toca decidir si ayudas a los demás o miras solo por tu propio equipo.

Esta nueva edición tiene un diseño espectacular y unas reglas muy sencillas que permiten partidas rápidas de unos 45 minutos. Resulta perfecto para grupos que disfrutan de esos piques sanos que surgen al ver quién es el último en quedar en pie. Es pura adrenalina contenida en una caja.

Scrabble 2 en 1

El Scrabble 2 en 1 es una vuelta de tuerca al buscador de palabras más famoso del mundo, ofreciendo ahora una cara mucho más moderna y versátil. Por un lado tienes el tablero clásico de toda la vida y, por el otro, una modalidad cooperativa nueva que es mucho más ágil para jugar en equipo.

Es la opción ideal para las familias que quieren disfrutar de un reto intelectual sin la presión de la competición individual. Con este diseño renovado, es imposible que se quede guardado en el armario cogiendo polvo, ya que se adapta a las ganas que tengáis de pensar ese día.

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit protagonizó una gran revolución en la historia de los juegos de mesa. Claus Rebler para Flickr

Por su parte, el Trivial Pursuit sigue siendo el rey indiscutible de las preguntas y respuestas, un título que no puede faltar en ninguna casa durante la Navidad. Sus seis categorías clásicas permiten que cada miembro de la familia destaque en su tema favorito mientras intenta completar su círculo de quesitos.

Lo mejor es que ha sabido actualizarse con ediciones que incluyen temas de cultura popular actual para que los más jóvenes también se sientan parte del juego. Es ese tipo de tablero que garantiza horas de debate y aprendizaje compartido entre tres generaciones distintas sentadas a la mesa.

​Catan

Catan aúna la estrategia, la astucia y la capacidad para negociar. Devir

Catan es el juego que revolucionó el ocio moderno al introducir la gestión de recursos y el comercio de una forma magistral entre los jugadores. Aquí no dependes solo del azar, sino de tu capacidad para negociar con los vecinos y expandir tus asentamientos por toda la isla.

Es una experiencia muy adictiva porque ninguna partida es igual a la anterior gracias a su tablero modular que cambia cada vez que lo montas. Si buscas un regalo que abra la puerta al mundo de la estrategia de forma divertida, esta es, sin ninguna duda, la elección ganadora.