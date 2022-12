Tres prendas que agradecerás llevar puestas si circulas en patinete eléctrico este invierno

El uso del patinete eléctrico se ha disparado en los últimos años. La proliferación de este tipo de vehículos está cambiando ha forma de movernos por la ciudad y cada vez más personas se apuntan a esta forma de transporte para ir al trabajo o para sus trayectos urbanos de corta o media distancia. Los patinetes son fáciles de utilizar, no contaminan y se pueden plegar para subirlos en el transporte público. Junto a las bicicletas eléctricas son las estrellas de la movilidad sostenible, pero en invierno el frío es un problema porque, al contrario que en la bici donde pedaleamos, en el patinete permanecemos quietos y los efectos de las bajas temperaturas se notan más.

Si has descubierto las bondades de este medio de transporte no hay frío ni temporal que te baje de tu patinete, pero seguro que ya has fichado unos buenos guantes o una bufanda para proteger las partes del cuerpo más expuestas a las bajas temperaturas. Y es que llevar ropa adecuada (y bien ceñida al cuerpo) es fundamental para no llegar tiritando a tu destino tras un recorrido en patinete eléctrico. En 20deCompras te vamos a ayudar con algunos accesorios muy interesantes del catálogo de Amazon para que sobrevivas al invierno y continúes moviéndote de forma sostenible.

- Guantes impermeables y con protección. Son un elemento básico para proteger nuestras manos no solo del frío sino también de los golpes y las caídas. Estos guantes son impermeables, antideslizantes y cuentan con protección en los nudillos y forro de terciopelo.

Están disponibles en tres colores y evitan que el frío entre por los brazos. Amazon

- Chaleco calefactable. Para los más frioleros no es suficiente con proteger las manos o la cara, también hay que mantener el calor en el pecho o la espalda para evitar contracturas, dolores musculares y resfriados. Este chaleco calefactable que se puede lavar en la lavadora es una opción muy práctica para sobrellevar los días más fríos.

Se puede lavar en la lavadora. Amazon

- Sotocasco para proteger las orejas y la cabeza. Aunque no es obligatorio, es recomendable llevar casco si vas en patinete. Al usar este accesorio de protección, las orejas quedan a la intemperie por lo que te recomendamos uno sotocasco deportivo para seguir protegido del frío y de los accidentes.

Protege las orejas y la cabeza bajo el casco. Amazon

