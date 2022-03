Paredes impolutas sin tener que pintar: este es el truco de 11 euros de Amazon para acabar con las manchas

Para presumir de un hogar limpio, no solo sirve la labor autónoma del robot aspirador. Aunque este dispositivo se ha convertido en un básico para lograrlo, hay otros factores que dependen de nosotros para conseguirlo. El orden es uno de ellos puesto que, aunque conlleve esfuerzo, hay que reconocer que cuando está todo recogido y en su sitio, la sensación de limpieza es mayor. Además, también podemos tener en cuenta otros factores si queremos tener una casa de revista... ¡y sin necesidad de obras! Limpiar los techos (con ayuda de un aspirador vertical), no abusar de los objetos decorativos y llevar a cabo pequeñas reparaciones domésticas son solo algunos de los aspectos que contribuyen a mantener una casa limpia.

Sin embargo, la limpieza de las paredes suele pasar desapercibida en la mayoría de rutinas. De hecho, posponemos esta tarea hasta que llegue el momento de pintar toda la casa. Dada lo logística que esto supone, la mayoría la realiza cada varios años... ¡por lo que las paredes pueden pasar mucho tiempo sucias! El roce de los muebles cuando los cambios de lugar o de las mochilas y bolsas cuando pasamos por el pasillo, la caída de algún objeto, los juegos de los niños y hasta las marcas que dejó la obra de arte que el más pequeño de la casa realizó en la pared. Todo ello puede dejar señales que parecen imborrables... ¡pero en 20deCompras sabemos cómo limpiarlas! Se trata de una especie de una esponja que se convierte en un borrador mágico que acaba con las manchas más difíciles. En Amazon, hemos encontrado un pack de 10 unidades por menos de 10 euros.

El borrador mágico. Amazon

Si bien es cierto que una de las utilidades más populares de esta clase de productos es la de limpiar las marcas y roces de las paredes, los borradores tienen otras muchas funciones. Es ideal, gracias a su dureza, para eliminar los restos de cal y las manchas de agua de las mamparas y grifos del cuarto de baño, así como para acabar con el moho que tiende a crecer en las juntas de paredes y suelos. También es de gran ayuda para lavar zapatillas blancas con manchas difíciles, interruptores y toda clase de superficies con marcas, manchas y roces.

¿Cómo se usa?

Para sacarle el máximo partido a este borrador mágico, lo primero que tenemos que hacer es meterlo bajo el agua hasta que se empape por completo y, después, escurrirlo, para lograr humedad sin que escurra agua. A continuación, hay que frotar suavemente las superficies a limpiar para eliminar la grasa y la suciedad, insistiendo hasta que desaparezcan por completo. Una vez que la superficie esté limpia, solo queda enjuagar el borrador con agua corriente para eliminar los residuos de suciedad y guardar hasta la próxima limpieza. Eso sí, no hay que olvidar que su vida útil no es muy larga, así que, tras varios usos, conviene cambiarlo por uno nuevo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.