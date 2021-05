Qué pasa si te inyectan una dosis incorrecta de la vacuna contra la Covid

La vacunación contra el coronavirus avanza en España a ritmo acelerado, donde muchas comunidades ya han anunciado que en el mes de junio comenzarán a inmunizar a la población menor de 50 años. Por ahora, las vacunas disponibles son cuatro: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, esta última una vacuna de una sola dosis. En el caso del preparado de Pfizer-BioNTech, cada vial contiene hasta 6 dosis, que se deben diluir en suero antes de inocularse en las personas, tal y como explica Sanidad en una Guía Técnica sobre la vacuna de Pfizer. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir si a una persona le suministran una dosis incorrecta de la vacuna contra la Covid?

Esto fue lo que le ocurrió recientemente a una joven italiana de 23 años, residente en el departamento de psicología del Hospital de Noa, en la región de Toscana. La mujer, que como personal sanitario fue vacunada dentro de las categorías prioritarias, recibió por error seis dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

El sanitario que debía vacunarla vació todo el vial en la jeringa, que contenía seis dosis en total, que normalmente se diluyen y se colocan en viales separados, al pensar que la disolución ya se había realizado.

Sin embargo, no fue hasta después de haber inyectado la vacuna a la paciente cuando el personal se dio cuenta del error y se lo explicaron a la joven, que permaneció en observación durante 24 horas en el departamento de Urgencias del hospital. Por precaución, los médicos le administraron líquidos y medicamentos antiinflamatorios y para la fiebre.

Según ha explicado a la cadena estadounidense CBS la doctora Antonella Vicenti, directora de enfermedades infecciosas del Hospital de Noa, la joven "no tendrá efectos secundarios" tras haber recibido más dosis de las correspondientes, ya que los estudios de Pfizer habían demostrado que las personas que recibieron hasta 5 veces la dosis normal no sufrieron ninguna consecuencia.

Tal y como ha explicado Vicenti, "la paciente no tuvo fiebre y no tuvo ningún dolor, excepto en el lugar de la inoculación, ni ninguna otra manifestación". No obstante, como la joven "estaba un poco asustada" el personal médico optó por tenerla en observación un día hasta que recibió el alta el pasado 10 de mayo.

No obstante, varios días después de haber recibido el alta, la joven sufre una deshidratación profunda a pesar de beber siete litros de agua al día, según informa Corriere della Sera.

Además, los médicos seguirán su evolución para valorar los efectos en su sistema inmunitario tras la recepción de un antígeno en exceso en su vacunación.

Este no ha sido el único caso en el que una persona ha recibido una dosis incorrecta de la vacuna, recuerdan desde Gizmodo.

A finales de 2020, ocho trabajadores de una residencia en Alemania recibieron accidentalmente cinco dosis de la vacuna. Cuatro de ellos fueron hospitalizados con síntomas similares a los de la gripe, si bien ninguno de ellos tuvo efectos graves.

También el pasado mes de abril, 77 internos de una prisión de Iowa, en EE UU, recibieron más dosis de las indicadas, sin ninguna reacción grave o diferente a la de las personas que recibieron la dosis correcta de la vacuna.