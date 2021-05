Cómo contratar un seguro para el perro: ¿Qué cubren? ¿Cuánto cuestan? ¿Son obligatorios en España?

Un perro, además de una mascota, es un miembro más de la familia y por ello muchas personas optan por contratar un seguro que proporcione la mejor asistencia veterinaria y cobertura ante cualquier imprevisto. Sin embargo, ¿es obligatorio contratar un seguro?

En primer lugar, resulta obligatorio asegurar a los perros que sean considerados como potencialmente peligrosos (PPP). Así lo recoge el Real Decreto 287/2002 en el artículo 3, que establece que para obtener la licencia de tenencia de estos animales será necesario la acreditación de "haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daño a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros".

¿En qué casos no es obligatorio?

¿Por qué es necesario contratar esta póliza? Para aquellas circunstancias que representen un riesgo grave de generar daño como mordidas. No obstante, "si tu perro no está entre las razas de PPP, no existe ninguna obligatoriedad de asegurarlo", explican en Seguros Mapfre.

En cualquier caso, muchas personas deciden contratar una póliza para estar prevenidas ante cualquier posible accidente o para urgencias veterinarias. Además, en algunas regiones de España es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil, sean perros considerados de raza peligrosa o no.

¿Qué cobertura suelen ofrecer?

La cobertura y el precio dependerán del tipo de animal, esto es, de su tamaño y de su raza. Así, la mayoría de seguros suelen incluir sin coste alguno las revisiones y consultas en el veterinario, determinadas vacunas o reducciones en operaciones y tratamientos.

También incorporan una determinada cantidad destinada a la responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros, defensa jurídica, cobertura de gastos judiciales y asistencia telefónica. En el caso de Mapfre, su seguro para mascotas incluye el daño que pueda sufrir el animal, por accidente, robo o extravío; consultas; medicación; pruebas diagnósticas; intervenciones; estancias en residencias en caso de hospitalización, o defensa jurídica ante una denuncia, entre otras coberturas.

Así, la prima a abonar dependerá de la cobertura, por lo que a nivel general los precios en España suelen situarse entre los 50 y 200 euros para razas consideradas como más peligrosas y entre los 20 y 100 euros para el resto de razas.