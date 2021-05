Mi perro cojea de una pata: cómo saber si tiene un esguince o es otra causa

En algunas ocasiones, se puede notar que nuestro perro cojea y que no termina de apoyar alguna de sus patas en el suelo, lo que hace indicar que algo le duele o le molesta al andar. Esto puede ser un síntoma de que la mascota se ha hecho un esguince, pero también puede indicar otras cosas.

Esta cojera puede venir derivada de lesiones o enfermedades, pero también puede ser causa de un problema menor, ya que la mayoría de veces el dolor en las patas se produce porque el perro lleva clavado algo en las almohadillas de sus patas.

¿Por qué cojea mi perro?

En primer lugar, hay que comprobar que el perro no tiene nada clavado en la almohadilla de la pata con la que cojea. Tras observar cuál es la pata que nuestra mascota no apoya bien en el suelo, basta con inspeccionarla a fondo y, así, ver si el can tiene algo clavado que le impide andar con normalidad.

De igual modo, los perros pueden cojear, aunque no tengan un esguince, por otros problemas en las almohadillas, zonas que hacen de "zapatos", pero que igualmente pueden lesionarse. Así, también hay que examinar que no tenga cortes, rasguños, quemaduras u otro tipo de heridas, como uñas rotas.

Si la mascota no presenta ninguno de estos problemas en sus almohadillas, entonces hay que valorar otras opciones por las que el perro puede cojear, aunque estas lesiones no pueden evaluarse a simple vista y lo mejor es consultar con un especialista.

La cojera del perro también podría ser por un problema en las piernas. Los más comunes son esguince muscular, rotura ósea y rotura del ligamento cruzado, según indican desde Rover.

Por otro lado, hay otras causas que son menos comunes, pero por las que el perro también podría sufrir cojera musculoesquelética, como displasia de codo o cadera, osteoartritis, cáncer de huesos, paosteitis, dislocación o luxación de la rótula o lesión en la columna.