¿Ser compatibles y estar enamorados va siempre de la mano en una pareja?

No cabe duda de que la atracción física suele ser el principal motor que posee una pareja al inicio de una relación para medir la intensidad de su enamoramiento, pero conforme pasa el tiempo el grado de compatibilidad que existe entre ambos determina en gran parte la duración de esta relación así como su solidez.

De hecho, el doctor Joel Block, de la Asociación Psicológica Americana, afirma que “si bien la compatibilidad no hace por sí sola que las parejas duren mucho tiempo, su ausencia es el principal factor por el que las parejas acaban separándose”.

¿Pero qué es y en qué consiste la verdadera compatibilidad en una pareja? Obviamente se trata de algo difícil de valorar o cuantificar con números o porcentajes en cada relación pero los terapeutas insisten en determinados rasgos que pueden definir que dos personas sean compatibles o no.

En primer lugar, los expertos aseguran que la compatibilidad no es algo que ya se traiga de casa o una cuestión de flechazo (como lo puede ser la atracción física en un primer momento) sino algo que se construye entre ambas personas a lo largo del tiempo. Tampoco se trata de ser clones, tener las mismas aficiones, los mismos gustos personales (por ejemplo en la forma de vestir) ni en pensar de forma idéntica. Y, por supuesto, no tiene nada que ver con que uno piense en el otro de forma constante.

Se trata de vínculos mucho más complejos que no pueden forzarse y que, según los psicoterapeutas, tienen más que ver con el nivel de madurez y equilibro emocional de cada uno así como en la importancia que ambos dan a determinadas ideas o valores para que su vínculo permanezca sólido a lo largo de los años.

¿Y cuáles serían esos rasgos que definen la compenetración con una pareja? Uno de los más importantes, sin duda, pasa por compartir las mismas metas de cara al futuro. Algo que no quiere decir, por puesto, que se puedan tener sueños similares y que alguno de los dos, por la razón que sea, opte por apearse más adelante. Sin embargo, estar de acuerdo en proyectos como mudarse juntos, tener un hijo o irse a vivir a otra ciudad o país pueden crear vínculos muy potentes entre dos personas. Si las metas, por el contrario, son opuestas se hace complicado pensar que esa pareja pueda prosperar.

El vínculo o compatibilidad sexual es otro punto a tener muy en cuenta y no solo en los inicios de una relación. Seguir disfrutando del sexo año tras año, sintiendo deseo sexual, esforzarse por mantener la llama de la pasión viva de una forma regular y encontrar tiempo para estos encuentros son indispensables para que la relación avance.

Por supuesto, el sexo y la atracción física no lo son todo (ni deben serlo, ojo) y también se considera básico en una relación compatible saber disfrutar de los momentos en pareja ajenos a los de índole sexual. Si se prefiere pasar tiempo a solas o con terceros, si no se comparten actividades ni aficiones juntos, si no se disfruta de una conversación íntima o sencillamente, si el aburrimiento se ha instalado entre ambos, auguramos poco futuro.

Obviamente, estar en sintonía en cuestión de ideas y valores es fundamental. No se trata, cómo se podría creer de forma errónea, en pensar de forma idéntica y estar de acuerdo en absolutamente todo sino en saber respetarse y fomentar la comunicación para llegar a acuerdos o puntos comunes.

Por último, los expertos también advierten que obsesionarse demasiado con si uno es compatible con su pareja o no puede llegar a convertirse, paradójicamente, en una incompatibilidad si eso lleva a exigir a la otra persona que se amolde a la perfección a lo que se espera de ella. Idealizar el concepto de los amantes que se complementan como anillo al dedo puede resultar sumamente perjudicial.