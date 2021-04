Dinos cómo es tu cabello y te diremos que gama de L’Oreal o Garnier (¡con rebaja!) debes tener para cuidarlo

Aunque cuidar de nuestro cabello es obligatorio durante todo el año, parece que con la llegada del buen tiempo le prestamos más atención. La mayor exposición al sol y el contacto con cloros, aguas saladas y arena nos hace ser más conscientes de la necesidad de su cuidado, a no ser que queramos lucirlo seco, encrespado y sin brillo. En este sentido, hemos aprendido que la exfoliación no solo es adecuada para el cuerpo, sino que el cuero cabelludo también agradece esta limpieza de células muerta. La hidratación constante es otro de los mimos que nuestro cabello va a agradecer, algo que aquellos que han apostado por el método curly conocen de sobras.

Claro que, si hablamos de mimar nuestra melena, debemos saber que apostar por productos de calidad es sinónimo de acierto seguro. De hecho, cuando encuentras una gama del cuidado de cabello que te enamora, es muy difícil cambiarla por otra. Pero, lo que aún es mejor que dar con esos productos beauty que han conquistado a tu pelo es hacerlo a buen precio y con interesantes rebajas que nos den un motivo extra para mimarnos. Como siempre, en 20deCompras hemos querido dar con las mejores ofertas, esta vez, para tu melena... ¡y las hemos encontrado!

En el catálogo de Amazon hemos encontrado los productos de Elvive, de L’Oreal; Garnier Fructis y Original Remedies con rebajas interesantes para que cuidar de tu cabello no dañe a tu bolsillo. En esta selección de ofertas puedes encontrar desde champús hasta mascarillas para todo tipo de pelo e incluso propuestas sólidas para apostar por lo eco. Si no sabes por cuál decantarte... ¡sigue leyendo!

Nuestros favoritos son...

- Para que los más peques no sufran con los tirones. Si hay algo que los más pequeños de casa no soportan son los tirones de pelo mientras les desenredamos y, claro, evitarlo no siempre está en nuestras manos. ¿O sí? Con el champú dos en uno de albaricoque y flor de algodón, de Garnier, lograrlo es fácil: no pica en los ojos, limpia y desenreda. ¿Lo mejor? Si compras cuatro te ahorras un 29% y en vez de por 14 euros pueden ser tuyos por 10.

Garnier Ultra Suave. Amazon

- Para que los seguidores del método curly. La filosofía de cuidado de los rizos se ha impuesto entre aquellos que quieren aprender a cuidar de sus bucles para que luzcan naturales y fuertes. Y entre los productos aptos para el conocido como ‘Método Curly’, el Hair Food de Fructis es uno de los básicos, pues es un gran aliado del cowash. Con esta oferta, tres botes te salen por 13 euros en vez de por 18.

Garnier Fructis Hair Food Mascarilla 3 en 1. Amazon

- Para los que quieren mantener el color. Quienes se tiñen el pelo saben que el mantenimiento del color es una tarea ardua que exige esfuerzo y constancia... ¡y aún más con la subida de las temperaturas! Y es que la acción del sol tiene a acelerar el proceso de decoloración o, directamente, el cambio de tono. Evitarlo, no obstante, está en nuestras manos, si confiamos en los productos adecuados, como en la gama Color Vive, de L’Oréal Paris, pensado para fijar el color de forma duradera, proteger el cabello contra agresiones externas, prolongar el brillo y nutrir intensamente manteniendo la vitalidad del color. Ahora, en vez de por 15,40 euros, te llevas el pack de cuatro por 10,50.

L'Oreal Paris Elvive Color Vive Champú Protector. Amazon

Cabe destacar que, además de los tres productos que hemos seleccionado por la buena relación calidad precio que ofrecía, en el catálogo del gigante de las compras online se pueden encontrar otros muchos de L’Oréal y Garnier para que todos los usuarios den con el mejor se adapta a las necesidades de su cabello. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

