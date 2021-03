¿Cuáles son las mejores salas y las personas más famosas en Clubhouse?

Los usuarios de Android nos sentimos excluidos de la fiesta que tiene montada Clubhouse, aunque también lo están todos aquellos que no reciben una invitación de acceso para entrar en la aplicación. ¿De qué se habla en Clubhouse y por qué hay tanto secretismo?

Por si todavía no lo sabes, Clubhouse es una red social de audios, como un Twitch pero sonoro. Es la aplicación perfecta para los amantes de la radio y los podcasts. Dentro de ella existen salas con una temática en común, pero también existen personas que por algún motivo han ganado fama debido a su voz. Lo más curioso de todo esto es que, a diferencia de otras aplicaciones, los directos y las grabaciones de Clubhouse no se quedan grabadas; o entras a tiempo y lo escuchas en el momento o no te enterarás de nada.

En cada habitación hay un moderador que gestiona el turno de palabra cuando personas "levantan la mano" (no literalmente). Ya hemos visto cómo Elon Musk, Mark Zuckerberg, Drake y Oprah Winfrey han hecho sus pinitos en ella, pero ¿Quiénes son las personas más famosas y cuáles son las salas más frecuentadas? Ahora puedes descubrirlo gracias a Clubhub, una web de análisis y estadisticas de Clubhouse donde además de obtener información útil sobre nuestra sala y la de otros, podemos consultar el ranking de personas y salas más seguidas.

Las personas más seguidas en Clubhouse

Según informa la herramienta de Clubhub, los fundadores de Clubhouse, Rohan Seth y Paul Davison, resultan ser las personas más seguidas de su aplicación (5.2 y 4.7 millones de seguidores, respectivamente); el resto del top se compone de la comediante Tiffany Haddish, el cantante y actor Jared Leto, el cantante Meek Mill y 21 savage. En el puesto número 50 se encuentra el CEO de Spacex, Elon Musk, con más de 2 millones de seguidores.

La aplicación también te informa sobre cuanto duran nuestros directos, cuantas personas se van sumando, el pico de audiencia, temáticas con más audiencia, etc.

Las salas y clubs más seguidos

Estos son los clubs con más seguidores de toda la app. Clubhub

Como podéis ver en la imagen, la mayoría de clubs que lideran el top responden a temáticas muy definidas. Algunos hablan de tecnología y ciencia, otros sobre marketing... En el puesto número 8 tenemos el club de "Woman in business" (Mujer en los negocios), un club que trata de empujar a la mujer dentro del mundo laboral; y en el puesto número 15 tenemos un club llamado "Too Broke for Therapy" (Demasiado pobre para ir a terapia) donde se tratan temas de salud mental.

Por otro lado tenemos las salas, donde se tratan diversos temas como el trabajo postpandemia, los NFTs, ciencia, emprendimiento, motivación mientras desayunas, etc.

Esperemos que esta herramienta sea mucho más diversa una vez la aplicación llegue a Android y se eliminen las restricciones de acceso, ya que por el momento Clubhub solo ofrece el top para salas en inglés y en ruso.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.